2025 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu İstanbul’da coşkuyla karşılandı
2025 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu İstanbul’da coşkuyla karşılandı
2025 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.
İspanya’daki son yarışta 3. olan Toprak Razgatlıoğlu, üçüncü kez dünya şampiyonluğunu kazandı.Razgatlıoğlu, Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Karşılama törenine eski milli motosikletçi ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda ikinci olan Can Öncü'yle milli sporcu Deniz Öncü de katıldı.Basın mensuplarına yaptığı açıklamada milli motosikletçi sezon boyunca yaşadıkları zorluklara rağmen şampiyonluğu elde ettiklerini ve bu başarının takım çalışmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.
İspanya’daki son yarışta 3. olan Toprak Razgatlıoğlu, üçüncü kez dünya şampiyonluğunu kazandı.
Razgatlıoğlu, Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Karşılama törenine eski milli motosikletçi ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda ikinci olan Can Öncü'yle milli sporcu Deniz Öncü de katıldı.
Basın mensuplarına yaptığı açıklamada milli motosikletçi sezon boyunca yaşadıkları zorluklara rağmen şampiyonluğu elde ettiklerini ve bu başarının takım çalışmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.