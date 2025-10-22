Türkiye
‘ABD, Kiev'in Rusya’ya karşı uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verdi’
ABD’nin Ukrayna'nın Rusya topraklarına karşı bazı uzun menzilli füzeleri kullanmasına ilişkin kısıtlamaları kaldırdığı öne sürüldü. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
Wall Street Journal, ABD yönetiminden kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin Ukrayna'nın bazı uzun menzilli füzeleri kullanma üzerindeki önemli bir kısıtlamayı kaldırdığını, bu adımın Kiev'in Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarını artırmasına imkan tanıyacağını belirtti.Haberde, kamuoyuna açıklanmayan kararın, bu tür saldırıları koordine etme yetkisinin ABD Savaş Bakanı Pete Hegset'ten, NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ABD'li General Alexus G. Grynkewich’e devredilmesinin ardından alındığı kaydedildi.Gazeteye göre, Ukrayna ordusu salı günü İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzeleriyle Rusya’nın Bryansk bölgesine saldırı düzenledi.
23:15 22.10.2025
ABD’nin Ukrayna'nın Rusya topraklarına karşı bazı uzun menzilli füzeleri kullanmasına ilişkin kısıtlamaları kaldırdığı öne sürüldü.
Wall Street Journal, ABD yönetiminden kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin Ukrayna'nın bazı uzun menzilli füzeleri kullanma üzerindeki önemli bir kısıtlamayı kaldırdığını, bu adımın Kiev'in Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarını artırmasına imkan tanıyacağını belirtti.
Haberde, kamuoyuna açıklanmayan kararın, bu tür saldırıları koordine etme yetkisinin ABD Savaş Bakanı Pete Hegset'ten, NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ABD'li General Alexus G. Grynkewich’e devredilmesinin ardından alındığı kaydedildi.
Gazeteye göre, Ukrayna ordusu salı günü İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzeleriyle Rusya’nın Bryansk bölgesine saldırı düzenledi.
