ABD basını: Trump Çin’i yakalamaya çalışıyor ama yeterince hızlı değil

Sputnik Türkiye

Raporlara göre bu elementlere bağlı endüstrilerdeki yüzde 10’luk bir aksama bile ABD ekonomisine 150 milyar dolar kaybettirebilir. Detaylar haberde...

ekonomi̇

abd

çin

avustralya

nadir toprak elementleri

asya & pasifik

donald trump

amerika

cnn

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100387637_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_aaec1e2365c61bec18965159d0ff4b2a.jpg

Çin, akıllı telefonlardan elektrikli araçlara modern dünyanın kritik önemdeki şeyleri çalıştırmakta kullanılan işlenmiş nadir elementlerin küresel imalatının yüzde 90’dan fazlasını kontrol ediyor.Trump yönetimi, nadir toprak elementleri tedarikini çeşitlendirmek amacıyla Avustralya gibi müttefiklere ve ‘kaynak açısından zengin diğer ülkelere’ yönelmiş durumda.Bu arada Pakistan, kendisini kritik materyaller için ‘alternatif bir merkez’ olarak konumlandırmaya çalışıyor. Ülke liderleri geçen ay Trump ile nadir toprak elementleri ve diğer mineralleri ABD’ye tedarik etme konusunda mutabakat zaptları imzaladı.‘En az 10 yıla ihtiyaç var’Ancak Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden ekonomik jeoloji profesörü John Mavrogenes, CNN’e, “Nadir toprak tedarikiyle ilgili sorunların kısa vadede çözülebileceğini düşünmüyorum. Çin bu alanda dünyanın çok önünde” derken ekledi:Amerikan basınına göre ‘bu tekeli ABD ile ticaret savaşında en güçlü’ araçlarından biri haline geldi.Atlanta merkezli CNN’deki analize göre ABD Başkanı Donald Trump, yeni anlaşmalarla ‘bu mutlak hakimiyeti’ kırmayı deniyor.‘ABD ekonomisinden 150 milyar dolar silip süpürebilir’Nadir elementler kriziNadir toprak elementler, bu yılın başlarında Çin ve ABD arasında büyük bir anlaşmazlık konusu olarak ortaya çıktı.Pekin yönetimi kritik minerallerin ihracatına beklenmedik kısıtlamalar getirdi ve bu durum dünya çapında arz sıkıntısına yol açarken tedarik zincirlerinde aksamalar yaşandı.Çin’in bu ay başka ülkelerde işlenen Çin menşeli nadir toprak elementlerinin eser miktarları üzerindeki denetimi sıkılaştırma hamlesi, küresel çapta şok etkisi yarattı ve ardından Trump’ın Çin mallarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidi geldi.Bu durum, dünyadaki iki büyük ekonomi arasındaki ilişkideki belirsizliği artırdı.

abd

çin

avustralya

amerika

