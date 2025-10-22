500 bin sosyal konut için sona yaklaşıldı: Uzmanı ödeme tahminlerini açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Başakşehir’de sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı merak edilen detayları açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konutun detaylarını açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hazırlıklar kapsamında TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut üretilecek.
Binlerce sosyal konut hakkında merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e açıkladı. Özelmacıklı şu açıklamalarda bulundu:
“Deprem bölgesi için şimdiye kadar yapılan 453 bin konuttan sonra hükümetin konut arzına yönelik en büyük sosyal konut hamlelerinden biri diyebiliriz. Diğer sosyal konut kampanyalarından farklı olarak da İstanbul’da dairelerin bir kısmı kiraya verilecek."
Başvurular nasıl olacak?
"Başvuru aşamasında sembolik bir bedel olabilir. Ortalama 5 bin TL gibi bir sembolik bedel ödenebilir. Bu bedeli ödeyenler kura sistemine dahil olacaktır. E-Devlet sistemi üzerinden başvuruların açılacağını düşünüyorum."
"Hanehalkı gelirinde de belli bir rakam bekliyoruz. Ben hanehalkı gelirinin toplamda başvuru için 3 asgari ücreti geçmeyeceğini değerlendiriyorum. Tahminim 60-65 bin TL gibi bir hanehalkı geliri söz konusu olabilir."
Metrekare fiyatı tahminleri
"Rakamlar çok net değil ama ben 2+1 dairelerin ortalama 80 metrekare büyüklüğünde, 3+1 dairelerin ortalama 120 metrekare brüt seviyesinde olacağını düşünüyorum. 2+1’ler için rakamın 2.8 milyon TL ile 3 milyon TL civarında olabileceğine ilişkin kanaatim var. Buna göre daire modelleri şekillenecektir diyebiliriz."
Ödemeler nasıl olur?
"Kampanyalar yüzde 10 peşinat ve 240 aya yakın vadelerle planlanıyor. Taksitler ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış katsayısına göre artırılıyor. Taksit ödemeleri genellikle teslimden sonra başlıyor. Hangi ay teslim edildiyse ocak ya da temmuz ayında ödemeler zamlı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor."