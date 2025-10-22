Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/500-bin-sosyal-konut-icin-sona-yaklasildi-uzmani-odeme-tahminlerini-acikladi-1100376271.html
500 bin sosyal konut için sona yaklaşıldı: Uzmanı ödeme tahminlerini açıkladı
500 bin sosyal konut için sona yaklaşıldı: Uzmanı ödeme tahminlerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T08:09+0300
2025-10-22T08:09+0300
ekonomi̇
toki̇
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
sosyal konut
sosyal konut projesi
i̇stanbul’da kiralık sosyal konut
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094181543_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_96f0c5728aeef6dbd68dd1a9d2657af5.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konutun detaylarını açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hazırlıklar kapsamında TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut üretilecek. Binlerce sosyal konut hakkında merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e açıkladı. Özelmacıklı şu açıklamalarda bulundu:Başvurular nasıl olacak?Metrekare fiyatı tahminleriÖdemeler nasıl olur?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/asgari-ucret-icin-ilk-toplanti-sona-erdi-1100358656.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094181543_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8b34b6b648b0c626efe06de67cf6ec35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
toki̇, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, sosyal konut, sosyal konut projesi, i̇stanbul’da kiralık sosyal konut
toki̇, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, sosyal konut, sosyal konut projesi, i̇stanbul’da kiralık sosyal konut

500 bin sosyal konut için sona yaklaşıldı: Uzmanı ödeme tahminlerini açıkladı

08:09 22.10.2025
© AATOKİ iş yeri ve konut satışı
TOKİ iş yeri ve konut satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
© AA
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Başakşehir’de sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı merak edilen detayları açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konutun detaylarını açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hazırlıklar kapsamında TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut üretilecek.
Binlerce sosyal konut hakkında merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e açıkladı. Özelmacıklı şu açıklamalarda bulundu:

“Deprem bölgesi için şimdiye kadar yapılan 453 bin konuttan sonra hükümetin konut arzına yönelik en büyük sosyal konut hamlelerinden biri diyebiliriz. Diğer sosyal konut kampanyalarından farklı olarak da İstanbul’da dairelerin bir kısmı kiraya verilecek."

Başvurular nasıl olacak?

"Başvuru aşamasında sembolik bir bedel olabilir. Ortalama 5 bin TL gibi bir sembolik bedel ödenebilir. Bu bedeli ödeyenler kura sistemine dahil olacaktır. E-Devlet sistemi üzerinden başvuruların açılacağını düşünüyorum."
"Hanehalkı gelirinde de belli bir rakam bekliyoruz. Ben hanehalkı gelirinin toplamda başvuru için 3 asgari ücreti geçmeyeceğini değerlendiriyorum. Tahminim 60-65 bin TL gibi bir hanehalkı geliri söz konusu olabilir."

Metrekare fiyatı tahminleri

"Rakamlar çok net değil ama ben 2+1 dairelerin ortalama 80 metrekare büyüklüğünde, 3+1 dairelerin ortalama 120 metrekare brüt seviyesinde olacağını düşünüyorum. 2+1’ler için rakamın 2.8 milyon TL ile 3 milyon TL civarında olabileceğine ilişkin kanaatim var. Buna göre daire modelleri şekillenecektir diyebiliriz."

Ödemeler nasıl olur?

"Kampanyalar yüzde 10 peşinat ve 240 aya yakın vadelerle planlanıyor. Taksitler ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış katsayısına göre artırılıyor. Taksit ödemeleri genellikle teslimden sonra başlıyor. Hangi ay teslim edildiyse ocak ya da temmuz ayında ödemeler zamlı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor."
Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
EKONOMİ
Asgari ücret için ilk toplantı sona erdi
Dün, 13:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала