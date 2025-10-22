https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/500-bin-sosyal-konut-icin-sona-yaklasildi-uzmani-odeme-tahminlerini-acikladi-1100376271.html

500 bin sosyal konut için sona yaklaşıldı: Uzmanı ödeme tahminlerini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konutun detaylarını açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hazırlıklar kapsamında TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut üretilecek. Binlerce sosyal konut hakkında merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e açıkladı. Özelmacıklı şu açıklamalarda bulundu:Başvurular nasıl olacak?Metrekare fiyatı tahminleriÖdemeler nasıl olur?

