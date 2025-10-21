Türkiye
Asgari ücret için ilk toplantı sona erdi
Asgari ücret için ilk toplantı sona erdi
Üçlü Danışma Kurulu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki asgari ücret toplantısı sona erdi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerden oluşan Üçlü Danışma Kurulu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki asgari ücret toplantısı sona erdi. Toplantıda taraflar görüş alışverişinde bulundu. Üçlü Danışma Kurulu, 2026 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacak. Mevcut asgari ücret ne kadar?Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Komisyon ne zaman toplanacak?Yasa gereği asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücret için çalışmalarını aralık ayında ilan edilen tarihlerde sürdürecek.
SON HABERLER
13:21 21.10.2025
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerden oluşan Üçlü Danışma Kurulu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki asgari ücret toplantısı sona erdi. Toplantıda taraflar görüş alışverişinde bulundu. Üçlü Danışma Kurulu, 2026 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacak.

Mevcut asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Komisyon ne zaman toplanacak?

Yasa gereği asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücret için çalışmalarını aralık ayında ilan edilen tarihlerde sürdürecek.
