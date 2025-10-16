https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/beyaz-kaplan-yakalandi-cocuklari-ulkelerce-mesafeden-olume-surukledi-1100234568.html

‘Beyaz Kaplan’ yakalandı: Çocukları ülkelerce mesafeden ölüme sürükledi

Hamburg kentinde yaşayan 21 yaşındaki bir erkek, dünya çapında çocukları hedef alan sadistik bir çevrim içi istismar ağına dahil olduğu iddiasıyla aralarında cinayet de bulunan 204 ayrı suçlamayla yargılanacak. Detaylar haberde...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100234309_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b373f2085146174d78911a4b66ff83d1.jpg

Alman savcılara göre ‘Beyaz Kaplan’ takma adını kullanan Almanya-İran vatandaşı, ‘764’ adıyla bilinen çevrim içi istismar ağı kapsamında '30’dan fazla çocuğu manipülasyon, cinsel istismar ve sömürü yoluyla mağdur etme' suçlamalarıyla tutuklandı.Şüphelinin, 2022 yılında 13 yaşındaki bir Amerikalı çocuğu 'intihara sürüklediği' ve bu anların canlı yayında paylaşıldığı iddia ediliyor. Savcılık, zanlının 2021’in başından 2023 Eylül’üne kadar, yani 16 yaşından itibaren bu suçları işlediğini belirtti.‘Dolaylı fail olarak işlenmiş cinayet’Hamburg Başsavcılığı, sanık hakkında biri ‘dolaylı fail olarak işlenmiş cinayet’ ve ‘beşi teşebbüs aşamasında kalmış cinayet girişimi’ olmak üzere toplam 204 ayrı suçlamada bulundu.‘Duygusal bağ geliştirip zarar vermeye zorluyor’Yetkililere göre ‘Beyaz Kaplan’, çevrimiçi sohbetlerde veya oyun platformlarında ‘savunmasız çocuklarla’ tanışıyor, onlarla güven ilişkisi kurup duygusal bağ geliştiriyor, ardından onları istismar videoları üretmeye ve kendilerine zarar vermeye zorluyordu.Haziran ayında ailesinin evinde yakalanan zanlının, 11 ile 15 yaş arasındaki sekiz mağduru tespit edildi. Bu çocukların Almanya, İngiltere, Kanada ve ABD’den olduğu açıklandı.ABD’den 4 yıl önce uyarı gönderilmişOlay, Alman makamlarının daha erken müdahale edip edemeyeceği sorularını gündeme getirdi. Hamburg merkezli Die Zeit gazetesine göre, ABD’deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC), 2021 yılında ‘Beyaz Kaplan’ adını kullanan bir istismarcı hakkında uyarı göndermişti.NCMEC’in yaklaşık 40 sayfalık bir rapor hazırladığı, bu belgede Discord platformundan alınan yazışmaların yer aldığı ve zanlının iki küçük kız çocuğuna fotoğraf göndermeleri, kendilerine zarar vermeleri ve intihar etmeleri yönünde telkinlerde bulunduğunun aktarıldığı belirtildi.Ancak polis o dönemde şüpheliyi sadece sorguladı. Tutuklama ise yakın zamanda gerçekleşti. Gözaltı sırasında zanlının evinde yasa dışı silahlar, bıçaklar, kelepçeler ve coplar ile bilgisayarlar ve sabit diskler ele geçirildi.Hamburg Savcılığı, davanın çocukların korunması amacıyla ‘kapalı kapılar ardında’ görüleceğini açıkladı.

