Zaharova: Batı medyası, söylentileri bizzat yayıp ardından da bizzat yalanlıyor
12:41 21.10.2025 (güncellendi: 12:42 21.10.2025)
Lavrov ile Rubio arasındaki görüşmenin ertelendiğine dair haberlere tepki gösteren Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Batılı medya kuruluşlarının bu söylentileri bizzat yayıp ardından da bizzat yalanladığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio arasında bu hafta yapılması beklenen görüşmenin ertelendiği yönündeki Batı medyası iddialarını değerlendirdi.
Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Bizzat birtakım söylentiler çıkarıyorlar, sonra da bunları bizzat tekzip ediyorlar" dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, çıkan haberlere “Üzerinde anlaşmaya varılmayan bir şey ertelenemez” diyerek yanıt vermişti.
Bu tür bir görüşmenin önemi yüksek olduğundan, hazırlık gerektirdiğini kaydeden Rus diplomat, “İşte biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Dün bakanlar arasında yapılan telefon görüşmesi bu konuya ayrılmıştı” demişti.
Lavrov-Rubio telefon görüşmesi
Daha önce CNN, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Rus mevkidaşıyla telefon görüşmesinin ardından, Rusya’nın duruşunda bir değişiklik olmadığı kanaatine vardığını öne sürmüştü. ABD’li bakanın, Başkan Donald Trump’a önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi önermeyeceği savunulmuştu. CNN’e konuşan bir kaynak, Rubio’nun bu hafta bir kez daha Lavrov ile konuşacağını dile getirmişti.
Batı medyası, Lavrov ve Rubio’nun 23 Ekim Perşembe günü bir araya gelebileceğini yazmıştı.
Lavrov ve Rubio arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmenin yapıcı geçtiğini bildiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, bakanların Putin ve Trump arasında 16 Ekim 2025 tarihindeki telefon görüşmesi sırasında elde edilen anlaşmaların hayata geçirilmesi için olası somut adımları değerlendirdiğini açıklamıştı.