https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/epsteinin-sarah-fergusona-15-yil-boyunca-maddi-destek-sagladigi-ortaya-cikti-1100327827.html

Epstein’in Sarah Ferguson’a 15 yıl boyunca maddi destek sağladığı ortaya çıktı

Epstein’in Sarah Ferguson’a 15 yıl boyunca maddi destek sağladığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Yeni yayımlanan e-postalar, çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş finansçı Jeffrey Epstein’ın İngiltere’nin York Düşesi Sarah Ferguson’a 15 yıl boyunca gizlice maddi destek verdiğini ortaya koydu. Detaylar haberde...

2025-10-20T13:35+0300

2025-10-20T13:35+0300

2025-10-20T13:35+0300

dünya

jeffrey epstein

ferguson

prenses eugenie

jean-luc brunel

oprah winfrey

haberler

i̇ngiliz kraliyet ailesi

londra

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099599705_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_48f827a35b3cd83ecea46d055ced50c9.jpg

E-postalara göre Epstein, düşesin sürekli para istemesinden yakınırken, finansal desteğinin ‘Ferguson’un daha önce itiraf ettiği 15 bin sterlinin çok ötesine geçtiğini’ belirtti.Belgelerdeki iddialara göre, Ferguson, Epstein’in 2009’daki tahliyesini o kadar memnuniyetle karşıladı ki, ‘iki kızı Prenses Beatrice (20) ve Prenses Eugenie (19)’ ile birlikte onun serbest kalışını kutladı.'Borç istedi, şakalaştı'Londra merkezli tabloid gazetesi Daily Mail’in ulaştığı e-postalarda Ferguson’un Epstein’den ‘50 ila 100 bin dolar arasında borç’ talep ettiği, hatta şakayla karışık şekilde onun özel adasını ziyaret etmek isteyip, ‘iflas edenlere kapalı mı?’ diye sorduğu görülüyor.Epstein’ın, Ferguson’un eski çalışanına olan borcunu ödediği, ancak düşesin söz verdiği geri ödemeyi yapmaması üzerine öfkelendiği de belgelerde yer alıyor.Kamuoyunda Epstein’la ilişkisini reddeden Ferguson’un, perde arkasında onunla teması sürdürdüğü ve ‘bir yardım vakfının kuruluşunda yardımını kabul ettiği’ de iddialar arasında.‘15 yıldır yardım ettim’2009’da cezaevinden çıkan Epstein, bir arkadaşına yazdığı e-postada şu ifadeleri kullandı:Bu yazışmada adı geçen Fransız menajer Jean-Luc Brunel, 2022’de cezaevinde intihar etmişti.Epstein, Ferguson’un verdiği demeçten sonra onu ‘kamuoyuna açık bir özür mektubu yazmaya zorladı’ ve aksi halde dava açmakla tehdit etti. E-postalar arasında bu mektubun birkaç taslağı da bulunuyor. İngiliz basınına göre e-postaların biirinde Ferguson şöyle yazdığı görülüyor:‘Ben senin tarafındayım'E-postalar, Ferguson’un Epstein’la olan bağını koparmadığını da gösteriyor. 2011 tarihli bir yazışmada düşes, “Senin tarafındayım ve sen de benimkinde. Sevgiyle ve güçle” ifadelerini kullanıyor.Epstein ayrıca, Ferguson’a ‘Oprah Winfrey ile yapacağı röportaj öncesinde konuşma notları gönderdiğini’ yazmış.Bir başka mesajda ise Ferguson’un, röportajdan hemen sonra editörü arayarak “Epstein hakkındaki pedofili suçlamalarına girmemeleri” konusunda uyardığı görülüyor.Sarah Ferguson cephesinden iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/epstein-dosyasinda-yeni-belgeler-elon-musk-ve-prens-andrewun-adi-gecti-1099713776.html

ferguson

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

epstein, sarah ferguson, e-mailler, yazışmalar, ilişki, ingiliz kraliyeti