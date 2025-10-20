https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/epsteinin-sarah-fergusona-15-yil-boyunca-maddi-destek-sagladigi-ortaya-cikti-1100327827.html
Epstein’in Sarah Ferguson’a 15 yıl boyunca maddi destek sağladığı ortaya çıktı
Epstein’in Sarah Ferguson’a 15 yıl boyunca maddi destek sağladığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Yeni yayımlanan e-postalar, çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş finansçı Jeffrey Epstein’ın İngiltere’nin York Düşesi Sarah Ferguson’a 15 yıl boyunca gizlice maddi destek verdiğini ortaya koydu. Detaylar haberde...
2025-10-20T13:35+0300
2025-10-20T13:35+0300
2025-10-20T13:35+0300
dünya
jeffrey epstein
ferguson
prenses eugenie
jean-luc brunel
oprah winfrey
haberler
i̇ngiliz kraliyet ailesi
londra
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099599705_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_48f827a35b3cd83ecea46d055ced50c9.jpg
E-postalara göre Epstein, düşesin sürekli para istemesinden yakınırken, finansal desteğinin ‘Ferguson’un daha önce itiraf ettiği 15 bin sterlinin çok ötesine geçtiğini’ belirtti.Belgelerdeki iddialara göre, Ferguson, Epstein’in 2009’daki tahliyesini o kadar memnuniyetle karşıladı ki, ‘iki kızı Prenses Beatrice (20) ve Prenses Eugenie (19)’ ile birlikte onun serbest kalışını kutladı.'Borç istedi, şakalaştı'Londra merkezli tabloid gazetesi Daily Mail’in ulaştığı e-postalarda Ferguson’un Epstein’den ‘50 ila 100 bin dolar arasında borç’ talep ettiği, hatta şakayla karışık şekilde onun özel adasını ziyaret etmek isteyip, ‘iflas edenlere kapalı mı?’ diye sorduğu görülüyor.Epstein’ın, Ferguson’un eski çalışanına olan borcunu ödediği, ancak düşesin söz verdiği geri ödemeyi yapmaması üzerine öfkelendiği de belgelerde yer alıyor.Kamuoyunda Epstein’la ilişkisini reddeden Ferguson’un, perde arkasında onunla teması sürdürdüğü ve ‘bir yardım vakfının kuruluşunda yardımını kabul ettiği’ de iddialar arasında.‘15 yıldır yardım ettim’2009’da cezaevinden çıkan Epstein, bir arkadaşına yazdığı e-postada şu ifadeleri kullandı:Bu yazışmada adı geçen Fransız menajer Jean-Luc Brunel, 2022’de cezaevinde intihar etmişti.Epstein, Ferguson’un verdiği demeçten sonra onu ‘kamuoyuna açık bir özür mektubu yazmaya zorladı’ ve aksi halde dava açmakla tehdit etti. E-postalar arasında bu mektubun birkaç taslağı da bulunuyor. İngiliz basınına göre e-postaların biirinde Ferguson şöyle yazdığı görülüyor:‘Ben senin tarafındayım'E-postalar, Ferguson’un Epstein’la olan bağını koparmadığını da gösteriyor. 2011 tarihli bir yazışmada düşes, “Senin tarafındayım ve sen de benimkinde. Sevgiyle ve güçle” ifadelerini kullanıyor.Epstein ayrıca, Ferguson’a ‘Oprah Winfrey ile yapacağı röportaj öncesinde konuşma notları gönderdiğini’ yazmış.Bir başka mesajda ise Ferguson’un, röportajdan hemen sonra editörü arayarak “Epstein hakkındaki pedofili suçlamalarına girmemeleri” konusunda uyardığı görülüyor.Sarah Ferguson cephesinden iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/epstein-dosyasinda-yeni-belgeler-elon-musk-ve-prens-andrewun-adi-gecti-1099713776.html
ferguson
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099599705_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_69c3030f39a08e034bdaf5be0cbab463.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
epstein, sarah ferguson, e-mailler, yazışmalar, ilişki, ingiliz kraliyeti
epstein, sarah ferguson, e-mailler, yazışmalar, ilişki, ingiliz kraliyeti
Epstein’in Sarah Ferguson’a 15 yıl boyunca maddi destek sağladığı ortaya çıktı
Yeni yayımlanan e-postalar, çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş finansçı Jeffrey Epstein’ın İngiltere’nin York Düşesi Sarah Ferguson’a 15 yıl boyunca gizlice maddi destek verdiğini ortaya koydu.
E-postalara göre Epstein, düşesin sürekli para istemesinden yakınırken, finansal desteğinin ‘Ferguson’un daha önce itiraf ettiği 15 bin sterlinin çok ötesine geçtiğini’ belirtti.
Belgelerdeki iddialara göre, Ferguson, Epstein’in 2009’daki tahliyesini o kadar memnuniyetle karşıladı ki, ‘iki kızı Prenses Beatrice (20) ve Prenses Eugenie (19)’ ile birlikte onun serbest kalışını kutladı.
Londra merkezli tabloid gazetesi Daily Mail’in ulaştığı e-postalarda Ferguson’un Epstein’den ‘50 ila 100 bin dolar arasında borç’ talep ettiği, hatta şakayla karışık şekilde onun özel adasını ziyaret etmek isteyip, ‘iflas edenlere kapalı mı?’ diye sorduğu görülüyor.
Epstein’ın, Ferguson’un eski çalışanına olan borcunu ödediği, ancak düşesin söz verdiği geri ödemeyi yapmaması üzerine öfkelendiği de belgelerde yer alıyor.
Kamuoyunda Epstein’la ilişkisini reddeden Ferguson’un, perde arkasında onunla teması sürdürdüğü ve ‘bir yardım vakfının kuruluşunda yardımını kabul ettiği’ de iddialar arasında.
2009’da cezaevinden çıkan Epstein, bir arkadaşına yazdığı e-postada şu ifadeleri kullandı:
15 yıldır finansal olarak desteklediğim düşes, şimdi çocuk istismarcısıyla işi olmayacağını söylüyor. Bu durum epey yankı uyandırdı.
Bu yazışmada adı geçen Fransız menajer Jean-Luc Brunel, 2022’de cezaevinde intihar etmişti.
Epstein, Ferguson’un verdiği demeçten sonra onu ‘kamuoyuna açık bir özür mektubu yazmaya zorladı’ ve aksi halde dava açmakla tehdit etti. E-postalar arasında bu mektubun birkaç taslağı da bulunuyor. İngiliz basınına göre e-postaların biirinde Ferguson şöyle yazdığı görülüyor:
Basında bana atfedilen birçok söz tamamen uydurma veya büyük abartı. Pedofili iddiası asla olmadı. Sen ailemin uzun yıllardır sadık bir dostusun.
E-postalar, Ferguson’un Epstein’la olan bağını koparmadığını da gösteriyor. 2011 tarihli bir yazışmada düşes, “Senin tarafındayım ve sen de benimkinde. Sevgiyle ve güçle” ifadelerini kullanıyor.
Epstein ayrıca, Ferguson’a ‘Oprah Winfrey ile yapacağı röportaj öncesinde konuşma notları gönderdiğini’ yazmış.
Bir başka mesajda ise Ferguson’un, röportajdan hemen sonra editörü arayarak “Epstein hakkındaki pedofili suçlamalarına girmemeleri” konusunda uyardığı görülüyor.
Sarah Ferguson cephesinden iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.