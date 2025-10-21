https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/uefa-sampiyonlar-ligi-galatasaray-bodo-maci-ne-zaman-1100345797.html
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Bodo maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Norveç temsilcisi Bodø/Glimt ile karşılaşacak. 22 Ekim Çarşamba günü 19.45’te Rams Park’ta oynanacak mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu’nda sahaya çıkacak.Galatasaraylı futbolseverler, bu kritik mücadelenin bilet satış tarihini ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. Şampiyonlar Ligi atmosferinin yeniden İstanbul’a taşınacağı bu karşılaşmada gözler, Rams Park’a çevrilmiş durumda.Galatasaray- Bodo/Glimt mücadelesi 22 Ekim Çarşamba günü 19.45'te oynanacak.RAMS Park'ta oynanacak zorlu müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.Galatasaray'da muhtemel 11Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Lemina, İlkay, Barış, Sane, OsimhenGalatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu’nda sahaya çıkacak.
Galatasaraylı futbolseverler, bu kritik mücadelenin bilet satış tarihini ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. Şampiyonlar Ligi atmosferinin yeniden İstanbul’a taşınacağı bu karşılaşmada gözler, Rams Park’a çevrilmiş durumda.
Galatasaray- Bodo/Glimt mücadelesi 22 Ekim Çarşamba günü 19.45'te oynanacak.
RAMS Park'ta oynanacak zorlu müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray'da muhtemel 11
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Lemina, İlkay, Barış, Sane, Osimhen
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi:
5 Kasım
| Ajax – Galatasaray (Deplasman) | 23.00
25 Kasım
| Galatasaray – R. Union Saint-Gilloise (Ev) | 20.45
9 Aralık
| AS Monaco – Galatasaray (Deplasman) | 23.00
21 Ocak
| Galatasaray – Atletico Madrid (Ev) | 20.45
28 Ocak
| Manchester City – Galatasaray (Deplasman) | 23.00