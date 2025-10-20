https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kenan-yildiz-akdeniz-mukemmeliyet-odulu-aldi-hayalim-gelecek-yil-dunya-kupasinda-olmak-ve-turkiyeyi-1100341680.html
Kenan Yıldız Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü aldı: 'Hayalim gelecek yıl Dünya Kupası'nda olmak ve Türkiye'yi temsil etmek'
Kenan Yıldız Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü aldı: 'Hayalim gelecek yıl Dünya Kupası'nda olmak ve Türkiye'yi temsil etmek'
Milli futbolcu Kenan Yıldız İtalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde bu ödüle layık görüldü. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
Roma'da İtalya Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) tarafından verilen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri için tören düzenlendi.
Milli futbolcu Kenan Yıldız da Akdeniz'de kültürleri ve hayalleri birleştiren genç yeteneklerin bir sembolü olması sebebiyle ödüle layık görüldü.
Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile maçının olması sebebiyle törene gelemeyen; görüntülü bir mesaj gönderen Kenan Yıldız konuşmasında "Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, gerçekten benim için büyük bir onur" ifadesini kullandı.
Kenan Yıldız, Juventus'ta oynamak ve efsane futbolcu Alessandro Del Piero'nun izinden giderek 10 numaralı formayı giymenin büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.
Milli futbolcu konuşmasında şunları da ifade etti:
Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman en üst düzeyde performans göstermek için elimden geleni yapıyorum. Aynı zamanda takım arkadaşlarıma ve teknik direktörüme de özel teşekkürlerimi iletiyorum, çünkü bunu sadece bireysel bir çabanın sonucu olarak görmüyorum.
Türk Milli Futbol Takımı oyuncusu olarak, Akdeniz'de kendimi bir elçi gibi hissediyorum ve özellikle çok çalışarak gençlere örnek bir sporcu olmaya çalışıyorum. Ne zaman milli takım formasıyla sahaya çıksam, büyük bir heyecan duyuyorum ve üzerimde sorumluluk duygusu hissediyorum. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın vizyonu ve genç oyunculara olan inancı, bana ve takım arkadaşlarıma ekstra motivasyon sağlıyor.
Hayalim gelecek yılki Dünya Kupası'nda yer almak ve orada Türkiye'yi temsil etmek. Esas hedefim önümüzdeki maçlarda hem Juventus'a hem de Türkiye Milli Takımı'na önemli katkılar sağlamak."
Törende Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Valentina Giacinti de başarılı bir sporcu olarak Akdeniz kültürünü yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Giacinti, ödüle layık görüldüğü için onur duyduğunu belirterek, teşekkür etti.
Kariyerindeki kazandığı kupa ve başarılarla Akdeniz ruhunun sembol isimlerinden biri olması sebebiyle ödüle layık görülen bir diğer isimse Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho oldu.
Jose Mourinho: Açıkçası böyle bir ödülü hak ettiğimi düşünmüyorum
Mourinho da takımının maçları dolayısıyla gelemediği törene gönderdiği video mesajında, "Açıkçası böyle bir ödülü hak ettiğimi düşünmüyorum ama beni, Roma'yı, Roma taraftarlarını, hayatımın ve kariyerimin harika 2,5 yılını birbirine bağlayan her şey her zaman gurur kaynağım. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.