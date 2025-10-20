Kenan Yıldız Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü aldı: 'Hayalim gelecek yıl Dünya Kupası'nda olmak ve Türkiye'yi temsil etmek'

Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman en üst düzeyde performans göstermek için elimden geleni yapıyorum. Aynı zamanda takım arkadaşlarıma ve teknik direktörüme de özel teşekkürlerimi iletiyorum, çünkü bunu sadece bireysel bir çabanın sonucu olarak görmüyorum.

Türk Milli Futbol Takımı oyuncusu olarak, Akdeniz'de kendimi bir elçi gibi hissediyorum ve özellikle çok çalışarak gençlere örnek bir sporcu olmaya çalışıyorum. Ne zaman milli takım formasıyla sahaya çıksam, büyük bir heyecan duyuyorum ve üzerimde sorumluluk duygusu hissediyorum. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın vizyonu ve genç oyunculara olan inancı, bana ve takım arkadaşlarıma ekstra motivasyon sağlıyor.

Hayalim gelecek yılki Dünya Kupası'nda yer almak ve orada Türkiye'yi temsil etmek. Esas hedefim önümüzdeki maçlarda hem Juventus'a hem de Türkiye Milli Takımı'na önemli katkılar sağlamak."