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Arap tayları satışa çıktı: Rekor 7 milyon 900 bin liraya satılan 'İstikrarlı'nın oldu
Arap tayları satışa çıktı: Rekor 7 milyon 900 bin liraya satılan 'İstikrarlı'nın oldu
Sputnik Türkiye
Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen açık artırmada 13 safkan Arap elit tayı toplam 40 milyon 250 bin liraya alıcı buldu. İstikrarlı isimli at ise 7 milyon 900... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), '2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları' İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Satışa çıkarılan üstün genetik yapıya sahip 15 safkan Arap elit tayı yetiştiriciler tarafından yoğun ilgi gördü. İhalede toplam 13 tay satılırken 2 tay alıcı bulamadı. Bunlar arasında yer alan 'İstikrarlı' isimli at 7 milyon 900 bin lira gibi rekor bir bedelle satıldı.Onu 6 milyon 700 bin lirayla 'Büyüksultan' isimli tay takip etti. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon lirayla 'Göksagun' oldu. TİGEM bu satışlarda toplam 40 milyon 250 bin lira satış hasılatıyla yeni bir rekor kırdı.Dünyanın en kaliteli Arap atları Türkiye'de yetişiyorTİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, , dünyanın en kaliteli Arap atlarının Türkiye'de yetiştirildiğini söyledi. Gezginç, "Çok kadim bir kültürümüz olan Arap atı yetiştiriciliğinde 700 yıla yakın bir geçmişimizle şecere belli. Dünyanın en kaliteli Arap atlarını bugün ülkemizde yetiştiriyoruz. Gururla söylüyorum ki ülkemiz bugün Arap atı yetiştiriciliğinde dünyada bir numaradır." dedi.İkinci satış 8 Ekim'deYılın ikinci safkan Arap elit tay satışının, 8 Ekim Salı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/safkan-arap-taylarinin-satisindan-25-milyon-lira-gelir-1085916722.html
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veliefendi hipodromu, yarış atı, tigem, satış, açık artırma
veliefendi hipodromu, yarış atı, tigem, satış, açık artırma

Arap tayları satışa çıktı: Rekor 7 milyon 900 bin liraya satılan 'İstikrarlı'nın oldu

17:39 24.09.2024 (güncellendi: 17:40 24.09.2024)
© Bünyamin ÇelikArap atı
Arap atı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Bünyamin Çelik
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Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen açık artırmada 13 safkan Arap elit tayı toplam 40 milyon 250 bin liraya alıcı buldu. İstikrarlı isimli at ise 7 milyon 900 bin liraya satıldı.
Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), '2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları' İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.
Satışa çıkarılan üstün genetik yapıya sahip 15 safkan Arap elit tayı yetiştiriciler tarafından yoğun ilgi gördü. İhalede toplam 13 tay satılırken 2 tay alıcı bulamadı. Bunlar arasında yer alan 'İstikrarlı' isimli at 7 milyon 900 bin lira gibi rekor bir bedelle satıldı.
© Bünyamin ÇelikArap atı
Arap atı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
Arap atı
© Bünyamin Çelik
Onu 6 milyon 700 bin lirayla 'Büyüksultan' isimli tay takip etti. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon lirayla 'Göksagun' oldu. TİGEM bu satışlarda toplam 40 milyon 250 bin lira satış hasılatıyla yeni bir rekor kırdı.

Dünyanın en kaliteli Arap atları Türkiye'de yetişiyor

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, , dünyanın en kaliteli Arap atlarının Türkiye'de yetiştirildiğini söyledi. Gezginç, "Çok kadim bir kültürümüz olan Arap atı yetiştiriciliğinde 700 yıla yakın bir geçmişimizle şecere belli. Dünyanın en kaliteli Arap atlarını bugün ülkemizde yetiştiriyoruz. Gururla söylüyorum ki ülkemiz bugün Arap atı yetiştiriciliğinde dünyada bir numaradır." dedi.

İkinci satış 8 Ekim'de

Yılın ikinci safkan Arap elit tay satışının, 8 Ekim Salı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılması bekleniyor.
Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Türkiye'nin dört bir yanından at severlerin katıldığı açık artırmada satılan 55 koşu tayından 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
YAŞAM
Safkan Arap taylarının satışından 25 milyon lira gelir
16 Temmuz, 20:31
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