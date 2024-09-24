https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arap-taylari-satisa-cikti-rekor-7-milyon-900-bin-liraya-satilan-istikrarlinin-oldu-1088392341.html

Arap tayları satışa çıktı: Rekor 7 milyon 900 bin liraya satılan 'İstikrarlı'nın oldu

Arap tayları satışa çıktı: Rekor 7 milyon 900 bin liraya satılan 'İstikrarlı'nın oldu

Sputnik Türkiye

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen açık artırmada 13 safkan Arap elit tayı toplam 40 milyon 250 bin liraya alıcı buldu. İstikrarlı isimli at ise 7 milyon 900... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T17:39+0300

2024-09-24T17:39+0300

2024-09-24T17:40+0300

yaşam

veliefendi hipodromu

yarış atı

tigem

satış

açık artırma

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Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), '2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları' İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Satışa çıkarılan üstün genetik yapıya sahip 15 safkan Arap elit tayı yetiştiriciler tarafından yoğun ilgi gördü. İhalede toplam 13 tay satılırken 2 tay alıcı bulamadı. Bunlar arasında yer alan 'İstikrarlı' isimli at 7 milyon 900 bin lira gibi rekor bir bedelle satıldı.Onu 6 milyon 700 bin lirayla 'Büyüksultan' isimli tay takip etti. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon lirayla 'Göksagun' oldu. TİGEM bu satışlarda toplam 40 milyon 250 bin lira satış hasılatıyla yeni bir rekor kırdı.Dünyanın en kaliteli Arap atları Türkiye'de yetişiyorTİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, , dünyanın en kaliteli Arap atlarının Türkiye'de yetiştirildiğini söyledi. Gezginç, "Çok kadim bir kültürümüz olan Arap atı yetiştiriciliğinde 700 yıla yakın bir geçmişimizle şecere belli. Dünyanın en kaliteli Arap atlarını bugün ülkemizde yetiştiriyoruz. Gururla söylüyorum ki ülkemiz bugün Arap atı yetiştiriciliğinde dünyada bir numaradır." dedi.İkinci satış 8 Ekim'deYılın ikinci safkan Arap elit tay satışının, 8 Ekim Salı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/safkan-arap-taylarinin-satisindan-25-milyon-lira-gelir-1085916722.html

veliefendi hipodromu

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veliefendi hipodromu, yarış atı, tigem, satış, açık artırma