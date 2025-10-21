Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/tsknin-lubnan-tezkeresi-mecliste-kabul-edildi-1100370240.html
TSK’nın Lübnan tezkeresi Meclis'te kabul edildi
TSK’nın Lübnan tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Sputnik Türkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Lübnan’daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T19:53+0300
2025-10-21T20:25+0300
türki̇ye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
lübnan
lübnan savunma bakanlığı
lübnan ordusu
lübnan güçleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091521809_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_380278e7e7443856e38fba58a882a92b.jpg
Lübnan’daki Türk askerlerinin görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı.Kararla Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Lübnan’daki barışı koruma ve gözlem görevine iki yıl daha devam edecek. Tezkerenin onaylanmasının ardından Türkiye, bölgedeki operasyonel varlığını sürdürecek ve uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/israil-abdnin-lubnanla-muzakere-teklifini-reddetti-1100352189.html
türki̇ye
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091521809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08f2b3e2eec627cc2c3a361199529ddb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), lübnan, lübnan savunma bakanlığı, lübnan ordusu, lübnan güçleri
tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), lübnan, lübnan savunma bakanlığı, lübnan ordusu, lübnan güçleri

TSK’nın Lübnan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

19:53 21.10.2025 (güncellendi: 20:25 21.10.2025)
© AAMeclis bütçe
Meclis bütçe - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA
Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Lübnan’daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Lübnan’daki Türk askerlerinin görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı.
Kararla Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Lübnan’daki barışı koruma ve gözlem görevine iki yıl daha devam edecek. Tezkerenin onaylanmasının ardından Türkiye, bölgedeki operasyonel varlığını sürdürecek ve uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek.
Lübnan askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
DÜNYA
İsrail, ABD’nin Lübnan’la müzakere teklifini reddetti
11:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала