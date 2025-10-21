https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/tsknin-lubnan-tezkeresi-mecliste-kabul-edildi-1100370240.html
TSK’nın Lübnan tezkeresi Meclis'te kabul edildi
TSK’nın Lübnan tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Sputnik Türkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Lübnan’daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T19:53+0300
2025-10-21T19:53+0300
2025-10-21T20:25+0300
türki̇ye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
lübnan
lübnan savunma bakanlığı
lübnan ordusu
lübnan güçleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091521809_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_380278e7e7443856e38fba58a882a92b.jpg
Lübnan’daki Türk askerlerinin görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı.Kararla Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Lübnan’daki barışı koruma ve gözlem görevine iki yıl daha devam edecek. Tezkerenin onaylanmasının ardından Türkiye, bölgedeki operasyonel varlığını sürdürecek ve uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/israil-abdnin-lubnanla-muzakere-teklifini-reddetti-1100352189.html
türki̇ye
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091521809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08f2b3e2eec627cc2c3a361199529ddb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), lübnan, lübnan savunma bakanlığı, lübnan ordusu, lübnan güçleri
tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), lübnan, lübnan savunma bakanlığı, lübnan ordusu, lübnan güçleri
TSK’nın Lübnan tezkeresi Meclis'te kabul edildi
19:53 21.10.2025 (güncellendi: 20:25 21.10.2025)
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Lübnan’daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Lübnan’daki Türk askerlerinin görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı.
Kararla Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Lübnan’daki barışı koruma ve gözlem görevine iki yıl daha devam edecek. Tezkerenin onaylanmasının ardından Türkiye, bölgedeki operasyonel varlığını sürdürecek ve uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek.