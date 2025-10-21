https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/tsknin-lubnan-tezkeresi-mecliste-kabul-edildi-1100370240.html

TSK’nın Lübnan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Lübnan’daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Lübnan’daki Türk askerlerinin görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı.Kararla Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Lübnan’daki barışı koruma ve gözlem görevine iki yıl daha devam edecek. Tezkerenin onaylanmasının ardından Türkiye, bölgedeki operasyonel varlığını sürdürecek ve uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek.

