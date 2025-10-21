https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/trump-nato-genel-sekreteri-rutte-ile-yarin-beyaz-sarayda-gorusecek-1100372677.html

Trump ile NATO Genel Sekreteri Rutte yarın Beyaz Saray'da görüşecek

ABD'ye ziyarette bulunacak olan NATO Genel Sekreteri Rutte ile yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araye gelecek. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 21-22 Ekim'de Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin açıklama NATO'dan geldi. Açıklamada Rutte'nin yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

