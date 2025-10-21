https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/trump-nato-genel-sekreteri-rutte-ile-yarin-beyaz-sarayda-gorusecek-1100372677.html
Trump ile NATO Genel Sekreteri Rutte yarın Beyaz Saray'da görüşecek
Trump ile NATO Genel Sekreteri Rutte yarın Beyaz Saray'da görüşecek
ABD'ye ziyarette bulunacak olan NATO Genel Sekreteri Rutte ile yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araye gelecek. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 21-22 Ekim'de Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin açıklama NATO'dan geldi. Açıklamada Rutte'nin yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Trump ile NATO Genel Sekreteri Rutte yarın Beyaz Saray'da görüşecek
22:23 21.10.2025 (güncellendi: 22:25 21.10.2025)
ABD'ye ziyarette bulunacak olan NATO Genel Sekreteri Rutte ile yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araye gelecek.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 21-22 Ekim'de Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin açıklama NATO'dan geldi.
Açıklamada Rutte'nin yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.