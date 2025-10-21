https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/slovakya-basbakani-ficoya-suikast-girisiminde-bulunan-saldirgana-21-yil-hapis-cezasi-1100369577.html

Slovakya Başbakanı Fico’ya suikast girişiminde bulunan saldırgana 21 yıl hapis cezası

Slovakya’da geçen yıl Başbakan Robert Fico’ya yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen Juraj Cintula, ‘terör saldırısı’ suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Detaylar haberde...

Banska Bystrica’daki Özel Ceza Mahkemesi’nin salı günü açıkladığı karara göre 72 yaşındaki Cintula, saldırıyı hükümet politikalarına duyduğu tepki nedeniyle gerçekleştirdi.Mahkeme heyeti başkanı Igor Kralik, karar açıklanırken “Sanık bir vatandaşa değil, doğrudan başbakana saldırdı. Hükümete karşıydı, insanları hükümeti devirmeye teşvik ediyordu” dedi.Selamlarken ateş açmıştıCintula, 15 Mayıs 2024’te, Fico’nun Handlova kentinde bir hükümet toplantısının ardından destekçilerini selamladığı sırada ateş açmıştı.Saldırgan olay yerinde gözaltına alınmış ve tutuklu yargılanmıştı. Fico ise karnından vurularak hastaneye kaldırılmış, beş saatlik bir ameliyatın ardından iki gün sonra ikinci bir operasyon geçirmişti. Başbakan, uzun bir tedavi sürecinin ardından tamamen iyileşmişti.‘Öldürme niyetim yoktu’Cintula, mahkemede ifade vermeyi reddetti ancak polis sorgusunda yaptığı açıklamaları doğruladı. Savcının duruşmada okuduğu ifadesinde “Başbakanın sağlık durumuna zarar vermek istedim ama kimseyi öldürme niyetim yoktu. Sağ kaldığını öğrenince rahatladım” dedi.72 yaşındaki Cintula’nın sabıka kaydının olmaması ve ileri yaşı, mahkemenin ömür boyu hapis cezası vermemesinde etkili oldu. Avukatı Namir Alyasry, kararın temyize götürüleceğini açıkladı.Cintula ilk etapta “kasten adam öldürmeye teşebbüs” ile suçlanmıştı, ancak savcılık daha sonra suçlamayı “terör saldırısı” olarak değiştirdi. Yetkililer, bu kararın yeni elde edilen delillere dayandığını belirtti fakat ayrıntı paylaşmadı.Fico: Saldırganı affettimBaşbakan Fico, duruşmalara katılmadı ve karara ilişkin açıklama yapmadı. Daha önce yaptığı açıklamalarda ise ‘saldırganına karşı nefret duymadığını, onu affettiğini ve yasal yollara başvurmayacağını’ söylemişti.Yetkililer saldırının başta ‘siyasi saikli bir yalnız kurt eylemi’ olduğunu düşünüyordu ancak daha sonra ‘failin yararına hareket eden üçüncü bir tarafın’ olabileceğini öne sürdüler.

