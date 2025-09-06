https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/slovakya-basbakani-fico-guvenlik-garantileri-rusya-icin-de-gerekli-1099164404.html
Slovakya Başbakanı Fico: Güvenlik garantileri Rusya için de gerekli
Slovakya Başbakanı Fico: Güvenlik garantileri Rusya için de gerekli
06.09.2025
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak medyasın verdiği demeçte, güvenlik garantileri üzerinde sadece Ukrayna için değil, Rusya için de çalışılması gerektiğini söyledi.Fico, “Güvenlik garantileri konusunda müzakereler yürütülmesini memnuniyetle karşılıyorum, ancak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda müzakereler yürütülmesi gerektiği gibi, Rusya için de güvenlik garantileri konusunda müzakereler yürütülmesi gerektiğini unutmayalım. Bunlar tek bir paket halinde olmalı” dedi.Daha önce Fico, Slovakya'nın güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, ancak lojistik destek sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. Slovak Başbakan ayrıca, nihayetinde Ukrayna'ya yönelik bir takım güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılması halinde Slovakya’nın ihtiyaç duyan ülkelerin ulaşım altyapısını kullanmalarını reddetmeyeceğini ifade etmişti.Rusya daha önce, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya asker konuşlandırma yönündeki her senaryonun kendisi için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasına yol açacağını, bu yöndeki açıklamaları çatışmaların devamı için kışkırtma olarak nitelendirmişti.
