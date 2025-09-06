https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/slovakya-basbakani-fico-guvenlik-garantileri-rusya-icin-de-gerekli-1099164404.html

Slovakya Başbakanı Fico: Güvenlik garantileri Rusya için de gerekli

Slovakya Başbakanı Fico: Güvenlik garantileri Rusya için de gerekli

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna ve Rusya'ya güvenlik garantilerinin tek bir pakette olması gerektiğini belirtti. 06.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-06T17:37+0300

2025-09-06T17:37+0300

2025-09-06T17:35+0300

dünya

robert fico

slovakya

rusya

ukrayna

nato

güvenlik garantileri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091884380_0:35:720:440_1920x0_80_0_0_92abd4e51da2f424bd9b41adde6bd2c1.png

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak medyasın verdiği demeçte, güvenlik garantileri üzerinde sadece Ukrayna için değil, Rusya için de çalışılması gerektiğini söyledi.Fico, “Güvenlik garantileri konusunda müzakereler yürütülmesini memnuniyetle karşılıyorum, ancak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda müzakereler yürütülmesi gerektiği gibi, Rusya için de güvenlik garantileri konusunda müzakereler yürütülmesi gerektiğini unutmayalım. Bunlar tek bir paket halinde olmalı” dedi.Daha önce Fico, Slovakya'nın güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, ancak lojistik destek sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. Slovak Başbakan ayrıca, nihayetinde Ukrayna'ya yönelik bir takım güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılması halinde Slovakya’nın ihtiyaç duyan ülkelerin ulaşım altyapısını kullanmalarını reddetmeyeceğini ifade etmişti.Rusya daha önce, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya asker konuşlandırma yönündeki her senaryonun kendisi için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasına yol açacağını, bu yöndeki açıklamaları çatışmaların devamı için kışkırtma olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/slovakya-basbakani-fico-putin-ve-trump-hayati-oneme-sahip-bir-surecibaslattilar-1098641658.html

slovakya

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

robert fico, slovakya, rusya, ukrayna, nato, güvenlik garantileri