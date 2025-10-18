https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/sgk-uzmani-bag-kur-borclari-icin-tarih-verip-uyardi-asgari-ucret-icin-bu-rakami-gecmeyecek-diyerek-1100286396.html

SGK uzmanı, Bağ-Kur borçları için tarih verip uyardı: Asgari ücret için 'bu rakamı geçmeyecek' diyerek açıkladı

SGK uzmanı, Bağ-Kur borçları için tarih verip uyardı: Asgari ücret için 'bu rakamı geçmeyecek' diyerek açıkladı

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği artış oranına dair değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı İsa Karakaş, kulis... 18.10.2025

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı, yeni yıl yaklaşırken gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz yılki artışı doğru tahmin eden Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bu yıl da Ankara kulislerinden aldığı son bilgileri paylaştı.Asgari ücret ne kadar olacak? 'Bu rakamı asla aşmaz' diyerek açıkladıKarakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, asgari ücretin 29 bin TL’yi geçmeyeceğini belirterek net bir tahminde bulundu.“Hedef enflasyona göre yüzde 20’lik artış öngörülüyordu. Ancak beklentiler en az yüzde 25, en fazla yüzde 30 oranında. Bence asgari ücret, net 22.104 TL’den en az 27 bin liraya, en fazla 28.500 liraya çıkacak. 29 bin lirayı asla aşmaz.”Öte yandan, AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu.Teklifte, doğum hariç borçlanma prim oranlarının yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltilmesi, Bağ-Kur ihya prim oranlarının artırılması ve SGK prim sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.AK Parti Grup Başkanı Güler, dün teklifle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:“Doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkartıyoruz. Ayrıca, Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranını yüzde 45 olarak sistemde belirliyoruz. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarılıyor. Böylece SGK’nın finansal sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz.”Bağ-Kur’lular için uyarı: 'Yasa çıkmadan ödeyin'Karakaş, torba yasa teklifinde Bağ-Kur’lular açısından kritik değişiklikler bulunduğuna dikkat çekti:“Bağ-Kur hizmeti durdurulan milyonlarca kişi var. Bu kişiler prim borçlarını ödeyemedikleri için emekli olamıyorlar. Yeni düzenlemeyle prim oranı yüzde 45’e çıkıyor. ‘İhya’ yani yeniden canlandırma ödemelerini yasa çıkmadan yapmak çok önemli.”Uzman, sigortalıları uyararak şu ifadeleri kullandı:“1 Ocak’tan itibaren asgari ücrete gelecek artış oranında primlerde de artış olacak. Yeni yasayla birlikte maliyetler yüzde 40’a kadar yükselecek. Bağ-Kur’lular, yasa yürürlüğe girmeden ödemelerini yapsın.”Borçlanma yapan sigortalılara maliyet artışı uyarısıİsa Karakaş, borçlanma ödemesi yapacak SSK ve diğer sigortalılar için de maliyet artışına dikkat çekti:“Erkekler için askerlik borçlanması prim oranı şu anda yüzde 32, yani aylık 8.323 TL. Bu rakam yılbaşında 11.730 TL’ye çıkacak. Bir yıllık askerlik borçlanması şu anda 99.876 TL, ancak yeni prim ve asgari ücret artışıyla bu tutar yüzde 40-45 oranında yükselecek.”Karakaş, bu nedenle borçlanma yapmak isteyenlerin yıl bitmeden başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

