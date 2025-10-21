Türkiye
Satranç dahisi Daniel Naroditsky 29 yaşında hayatını kaybetti
Satranç dahisi Daniel Naroditsky 29 yaşında hayatını kaybetti
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde satranç dünyasının tanınan isimlerinden Daniel Naroditsky, 29 yaşında hayatını kaybetti. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
Charlotte Satranç Merkezi, Daniel Naroditsky'nin 29 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.Açıklamada, “Daniel’in ailesine bu son derece zor süreçte mahremiyet tanınmasını rica ediyoruz. Onu, satranca olan tutkusu ve ilham verici kişiliğiyle hatırlayalım” ifadeleri yer aldı. Ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Naroditsky, Ekim 2025 itibarıyla dünya sıralamasında 150’nci, ABD’de ise 17’nci sırada bulunuyordu. Genç yaşına rağmen hem uluslararası başarılarıyla hem de yayıncılık alanındaki çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahipti.
00:02 21.10.2025
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde satranç dünyasının tanınan isimlerinden Daniel Naroditsky, 29 yaşında hayatını kaybetti.
Charlotte Satranç Merkezi, Daniel Naroditsky'nin 29 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, “Daniel’in ailesine bu son derece zor süreçte mahremiyet tanınmasını rica ediyoruz. Onu, satranca olan tutkusu ve ilham verici kişiliğiyle hatırlayalım” ifadeleri yer aldı. Ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Naroditsky, Ekim 2025 itibarıyla dünya sıralamasında 150’nci, ABD’de ise 17’nci sırada bulunuyordu. Genç yaşına rağmen hem uluslararası başarılarıyla hem de yayıncılık alanındaki çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahipti.
