Sanat dedektifleri Louvre soygununu yorumladı: Mücevherler satılabilir mi?





Sanat dedektifleri, Pazar günü Paris'te gerçekleşen Louvre soygununun küçük bir suçlu grubunun yapabileceğini ve polis tarafından bu kişilerin bilinebileceğini açıkladı. Ancak tarihi eser niteliğindeki mücevherlerin hızla parçalara ayrılıp satılabilir olması zamanla yarışı beraberinde getirdi. Mücevherlerin diğer tarihi eserlerden farklı olduğunu belirten uzmanlar, örneğin ünlü bir tablonun çalındığı zaman bu tablonun ancak yasadışı bir sanat pazarında satılabileceği belirtti. Ancak söz konusu tarihi bir mücevher olunca değerli taşlarının hızla parçalara ayrılıp elden çıkartılabileceği ifade ediliyor.Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre'dan kraliyet mücevherlerinin çalınması, bazıları tarafından ulusal bir aşağılanma olarak nitelendirildi ve Fransa'nın çok sayıda kültürel alanında güvenlik kontrollerinin sorgulanmasına yol açtı.Sanat dedektifi Arthur Brand, batı basınına yaptığı açıklamada "Dünyanın en önemli müzesi olan Louvre'u hedef alıp ardından Fransız kraliyet mücevherlerini alıp kaçıyorsanız, güvenlikte bir sorun var demektir" ifadelerini kullandı.Kim Kardashian'ın soyulduğu olayı soruşturan özel ekip görevdeLouvre soygununu BRB olarak bilinen özel bir Paris polis birimi soruşturacak. BRB, 2016 yılında Paris'te hırsızların 4 milyon dolarlık nişan yüzüğü dahil Kim Kardashian'ın soyulduğu olayı soruşturmuştu. BRB'nin yaklaşık 100 ajanı olduğunu ve bunlardan bir düzineden fazlasının müze hırsızlıkları konusunda uzman olduğu ifade ediliyor.Fransız Polis Teşkilatı Kültür Varlıklarının Kaçakçılığıyla Mücadele Merkez Ofisi'nde görev yapmış polis Corinne Chartrelle, mücevherlerin muhtemelen "malzemelerin kökeni konusunda fazla endişe duymayan insanların bulunduğu" Antwerp gibi küresel bir elmas merkezine gönderilebileceğini öne sürdü.Uzmanlara köre elmas gibi değerli taşlar kesilip daha küçük parçalar halinde elden çıkartılabilir bu da alıcıların elmasların kökenini bilmemesine neden olabilir.

