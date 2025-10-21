Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/sampiyonlar-kupasinin-sahibi-ziraat-bankkart-oldu-1100370522.html
Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Ziraat Bankkart oldu
Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Ziraat Bankkart oldu
Sputnik Türkiye
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 yenerek Şampiyonlar Kupası'nın galibi oldu. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T20:03+0300
2025-10-21T20:25+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
voleybol
türkiye voleybol federasyonu
kupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100370646_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_27fcc64354d9e2cd06f9d120154d5ac2.jpg
2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Fenerbahçe Medicana, Malatya Orduzu Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.Zorlu geçen mücadelede Ziraat Bankkart, rakibini 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 2025 Şampiyonlar Kupası’nı kazanmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/2025-voleybol-kadinlar-sampiyonlar-kupasinin-sahibi-fenerbahce-medicana-oldu-1100037388.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100370646_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e497a0081bdb4bb090297b17487a777.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, voleybol, türkiye voleybol federasyonu, kupa
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, voleybol, türkiye voleybol federasyonu, kupa

Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Ziraat Bankkart oldu

20:03 21.10.2025 (güncellendi: 20:25 21.10.2025)
© AA / Okan Coşkun Ziraat Bankkart
 Ziraat Bankkart - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA / Okan Coşkun
Abone ol
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 yenerek Şampiyonlar Kupası'nın galibi oldu.
2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Fenerbahçe Medicana, Malatya Orduzu Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Zorlu geçen mücadelede Ziraat Bankkart, rakibini 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 2025 Şampiyonlar Kupası’nı kazanmış oldu.
Fenerbahçe Medicana - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
SPOR
2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Medicana oldu
8 Ekim, 21:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала