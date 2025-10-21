https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/sampiyonlar-kupasinin-sahibi-ziraat-bankkart-oldu-1100370522.html
Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Ziraat Bankkart oldu
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 yenerek Şampiyonlar Kupası'nın galibi oldu. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Fenerbahçe Medicana, Malatya Orduzu Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.Zorlu geçen mücadelede Ziraat Bankkart, rakibini 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 2025 Şampiyonlar Kupası’nı kazanmış oldu.
20:03 21.10.2025 (güncellendi: 20:25 21.10.2025)
2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Fenerbahçe Medicana, Malatya Orduzu Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Zorlu geçen mücadelede Ziraat Bankkart, rakibini 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 2025 Şampiyonlar Kupası’nı kazanmış oldu.