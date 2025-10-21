https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/sampiyonlar-kupasinin-sahibi-ziraat-bankkart-oldu-1100370522.html

Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Ziraat Bankkart oldu

Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Ziraat Bankkart oldu

Sputnik Türkiye

Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 yenerek Şampiyonlar Kupası'nın galibi oldu. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T20:03+0300

2025-10-21T20:03+0300

2025-10-21T20:25+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

voleybol

türkiye voleybol federasyonu

kupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100370646_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_27fcc64354d9e2cd06f9d120154d5ac2.jpg

2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Fenerbahçe Medicana, Malatya Orduzu Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.Zorlu geçen mücadelede Ziraat Bankkart, rakibini 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 2025 Şampiyonlar Kupası’nı kazanmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/2025-voleybol-kadinlar-sampiyonlar-kupasinin-sahibi-fenerbahce-medicana-oldu-1100037388.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, voleybol, türkiye voleybol federasyonu, kupa