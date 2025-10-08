2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Medicana oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/2025-voleybol-kadinlar-sampiyonlar-kupasinin-sahibi-fenerbahce-medicana-oldu-1100037388.html
VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana oldu.Ankara Spor Salonu'ndaki tribünlerin tamamen dolu olduğu mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe maç öncesi VakıfBank ve Eczacıbaşı ile paylaştığı organizasyonun en başarılı takımı ünvanını tek başına ele geçirdi.Fenerbahçe Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı aldıAnkara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. VakıfBank oyuncularına ikincilik, Fenerbahçeli oyunculara da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.Kupayı 6. kez müzesine götüren sarı-lacivertli oyuncular, törende 'Şampiyon Fenerbahçe' yazan tişörtler giydi.Vargas en değerli oyuncu seçildiFenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.Sadettin Saran: Armanın hakkını sonuna kadar verdiler Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran Fenerbahçe Medicana oyuncularının, armalarının hakkını verdiğini söyledi. Göreve geldikten sonra 2'nci kupasını kazanan Saran, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şansımız da yaver gitti, inşallah böyle devam edecek. Ankara seyircisi müthiş, taraftarımızla gurur duyuyoruz. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları sahadaydı. Çok güzel bir mücadeleydi, inancımızı hiç yitirmedik. Armanın hakkını sonuna kadar verdiler" ifadelerini kullandı.
21:54 08.10.2025 (güncellendi: 22:48 08.10.2025)
2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana oldu.
Ankara Spor Salonu'ndaki tribünlerin tamamen dolu olduğu mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.
Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe maç öncesi VakıfBank ve Eczacıbaşı ile paylaştığı organizasyonun en başarılı takımı ünvanını tek başına ele geçirdi.
Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar şöyle
Takım
Şampiyonluk
Yıl
Fenerbahçe
6
2009, 2010, 2015, 2022, 2024, 2025
Vakıfbank
5
2013, 2014, 2017, 2021, 2023
Eczacıbaşı
5
2011, 2012, 2018, 2019, 2020
Fenerbahçe Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı aldı
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. VakıfBank oyuncularına ikincilik, Fenerbahçeli oyunculara da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.
Kupayı 6. kez müzesine götüren sarı-lacivertli oyuncular, törende 'Şampiyon Fenerbahçe' yazan tişörtler giydi.
Vargas en değerli oyuncu seçildi
Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.
Sadettin Saran: Armanın hakkını sonuna kadar verdiler
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran Fenerbahçe Medicana oyuncularının, armalarının hakkını verdiğini söyledi. Göreve geldikten sonra 2'nci kupasını kazanan Saran, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şansımız da yaver gitti, inşallah böyle devam edecek. Ankara seyircisi müthiş, taraftarımızla gurur duyuyoruz. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları sahadaydı. Çok güzel bir mücadeleydi, inancımızı hiç yitirmedik. Armanın hakkını sonuna kadar verdiler" ifadelerini kullandı.