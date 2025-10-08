Türkiye
2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Medicana oldu
2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Medicana oldu
VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/2026-fifa-dunya-kupasina-bir-ulke-daha-katilim-hakki-kazandi-hangi-ulkeler-dunya-kupasinda-1100037752.html
21:54 08.10.2025 (güncellendi: 22:48 08.10.2025)
© AA / Abdullah Güçlü Fenerbahçe Medicana
© AA / Abdullah Güçlü
VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.
2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana oldu.
Ankara Spor Salonu'ndaki tribünlerin tamamen dolu olduğu mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.
Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe maç öncesi VakıfBank ve Eczacıbaşı ile paylaştığı organizasyonun en başarılı takımı ünvanını tek başına ele geçirdi.
Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar şöyle

Takım

Şampiyonluk

Yıl

Fenerbahçe

6

2009, 2010, 2015, 2022, 2024, 2025

Vakıfbank

5

2013, 2014, 2017, 2021, 2023

Eczacıbaşı

5

2011, 2012, 2018, 2019, 2020

Fenerbahçe Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı aldı

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. VakıfBank oyuncularına ikincilik, Fenerbahçeli oyunculara da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.
Kupayı 6. kez müzesine götüren sarı-lacivertli oyuncular, törende 'Şampiyon Fenerbahçe' yazan tişörtler giydi.

Vargas en değerli oyuncu seçildi

Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.

Sadettin Saran: Armanın hakkını sonuna kadar verdiler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran Fenerbahçe Medicana oyuncularının, armalarının hakkını verdiğini söyledi. Göreve geldikten sonra 2'nci kupasını kazanan Saran, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şansımız da yaver gitti, inşallah böyle devam edecek. Ankara seyircisi müthiş, taraftarımızla gurur duyuyoruz. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları sahadaydı. Çok güzel bir mücadeleydi, inancımızı hiç yitirmedik. Armanın hakkını sonuna kadar verdiler" ifadelerini kullandı.
