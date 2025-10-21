https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/saglik-bakanligi-personel-alimi-2026-kadro-ve-branslar-belli-oldu-1100349195.html
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Kadro ve branşlar belli oldu
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Kadro ve branşlar belli oldu
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilecek 26 bin 673 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T10:17+0300
2025-10-21T10:17+0300
2025-10-21T10:17+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
cumhurbaşkanlığı
personel
personel alımı
sözleşmeli personel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043105929_3:0:1999:1123_1920x0_80_0_0_204fcab5f3068fd27cd21a6559ad1cb0.jpg
Sözleşmeli 26 bin 673 sağlık personelinin istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Sağlık personeli alımıİstihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimlerinin 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.Hangi birimde kaç personel istihdam edilecek?Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/saglik-bakani-duyurdu-18-bin-yeni-personel-alimi-yapilacak-1099742900.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043105929_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_151e9e0d8bb82d4275d14d6b162997b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sağlık bakanlığı, personel alımı 2026: 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman? kadro ve branşlar belli oldu, sağlık bakanlığı personel alımı
sağlık bakanlığı, personel alımı 2026: 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman? kadro ve branşlar belli oldu, sağlık bakanlığı personel alımı
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Kadro ve branşlar belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilecek 26 bin 673 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.
Sözleşmeli 26 bin 673 sağlık personelinin istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimlerinin 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.
Hangi birimde kaç personel istihdam edilecek?
Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.