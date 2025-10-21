https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/saglik-bakanligi-personel-alimi-2026-kadro-ve-branslar-belli-oldu-1100349195.html

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Kadro ve branşlar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilecek 26 bin 673 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Sözleşmeli 26 bin 673 sağlık personelinin istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Sağlık personeli alımıİstihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimlerinin 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.Hangi birimde kaç personel istihdam edilecek?Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

