Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan organ bağışı çağrısı: 'Bugün bir adım atalım'
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan organ bağışı çağrısı: 'Bugün bir adım atalım'
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, halka organ bağışı çağrısında bulunarak, artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinin hazırlanabileceğini... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organ bağışı sürecinin dijital platformlar üzerinden daha kolay hale getirildiğini açıkladı.Halkın e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti hazırlayabileceğini belirten Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan organ bağışı çağrısı: 'Bugün bir adım atalım'

23:40 21.10.2025 (güncellendi: 23:43 21.10.2025)
© AA / Akın ÇeliktaşSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA / Akın Çeliktaş
Abone ol
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, halka organ bağışı çağrısında bulunarak, artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinin hazırlanabileceğini duyurdu.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organ bağışı sürecinin dijital platformlar üzerinden daha kolay hale getirildiğini açıkladı.
Halkın e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti hazırlayabileceğini belirten Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘Her Bağış Yeni Bir Hayattır’ diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri, başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım, yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel.

