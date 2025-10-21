https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/rusyadan-etiyopyaya-enerji-destegi-uretim-kapasitesinde-artis-hedefleniyor-1100358513.html
Rusya’dan Etiyopya'ya enerji desteği: 'Üretim kapasitesinde artış hedefleniyor'
Rusya, Etiyopya’daki Sovyet döneminden kalma enerji tesislerini modernize ederek ülkenin enerji egemenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Rusya'nın Etiyopya... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya, Etiyopya’nın enerji altyapısını yenilemek ve üretim kapasitesini artırmak için yeni bir iş birliği başlatıyor. Moskova’nın desteğiyle Addis Ababa, Sovyet döneminden kalma enerji tesislerini modernize ederek 'enerji egemenliğini' güçlendirmeyi planlıyor.'Ekonomik ve hızlı çözüm' Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Yevgeny Terekhin, mevcut santrallerin yenilenmesinin enerji üretimini kısa sürede artırmanın 'ekonomik açıdan en uygun yolu' olduğunu belirtti. Terekhin, bu konunun kasım ayında yapılacak Rusya-Etiyopya Hükümetler Arası Ekonomik ve Teknik İş Birliği Komisyonu toplantısında ana gündem maddelerinden biri olacağını aktardı.Sovyet mirasına yeni hayat Büyükelçi Terekhin, Rus şirketlerinin “benzersiz teknik yetkinliklere ve kanıtlanmış teknolojilere” sahip olduğunu vurguladı. Sovyetler Birliği’nin Etiyopya’nın enerji altyapısına yaptığı katkıyı hatırlatan Terekhin, Rusya’nın şimdi bu tesisleri verimlilik ve güvenilirlik açısından modernize etmeye hazır olduğunu söyledi.Enerji bağımsızlığı hedefleniyorBu girişim, Etiyopya’nın hızla artan enerji talebine yanıt vermeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Rusya’nın desteğiyle Etiyopya’nın elektrik üretim kapasitesini artırması, Doğu Afrika’da enerji iş birliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Rusya, Etiyopya’nın enerji altyapısını yenilemek ve üretim kapasitesini artırmak için yeni bir iş birliği başlatıyor. Moskova’nın desteğiyle Addis Ababa, Sovyet döneminden kalma enerji tesislerini modernize ederek 'enerji egemenliğini' güçlendirmeyi planlıyor.
'Ekonomik ve hızlı çözüm'
Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Yevgeny Terekhin, mevcut santrallerin yenilenmesinin enerji üretimini kısa sürede artırmanın 'ekonomik açıdan en uygun yolu' olduğunu belirtti. Terekhin, bu konunun kasım ayında yapılacak Rusya-Etiyopya Hükümetler Arası Ekonomik ve Teknik İş Birliği Komisyonu toplantısında ana gündem maddelerinden biri olacağını aktardı.
Sovyet mirasına yeni hayat
Büyükelçi Terekhin, Rus şirketlerinin “benzersiz teknik yetkinliklere ve kanıtlanmış teknolojilere” sahip olduğunu vurguladı. Sovyetler Birliği’nin Etiyopya’nın enerji altyapısına yaptığı katkıyı hatırlatan Terekhin, Rusya’nın şimdi bu tesisleri verimlilik ve güvenilirlik açısından modernize etmeye hazır olduğunu söyledi.
Enerji bağımsızlığı hedefleniyor
Bu girişim, Etiyopya’nın hızla artan enerji talebine yanıt vermeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Rusya’nın desteğiyle Etiyopya’nın elektrik üretim kapasitesini artırması, Doğu Afrika’da enerji iş birliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.