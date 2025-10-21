https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/rusyadan-etiyopyaya-enerji-destegi-uretim-kapasitesinde-artis-hedefleniyor-1100358513.html

Rusya’dan Etiyopya'ya enerji desteği: 'Üretim kapasitesinde artış hedefleniyor'

Rusya’dan Etiyopya'ya enerji desteği: 'Üretim kapasitesinde artış hedefleniyor'

Sputnik Türkiye

Rusya, Etiyopya’daki Sovyet döneminden kalma enerji tesislerini modernize ederek ülkenin enerji egemenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Rusya'nın Etiyopya... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T15:55+0300

2025-10-21T15:55+0300

2025-10-21T15:55+0300

dünya

rusya

etiyopya

afrika

doğu afrika

enerji

sovyetler birliği

işbirliği

addis ababa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100358318_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_ca72df18368526d6370c23b9f8035d5f.jpg

Rusya, Etiyopya’nın enerji altyapısını yenilemek ve üretim kapasitesini artırmak için yeni bir iş birliği başlatıyor. Moskova’nın desteğiyle Addis Ababa, Sovyet döneminden kalma enerji tesislerini modernize ederek 'enerji egemenliğini' güçlendirmeyi planlıyor.'Ekonomik ve hızlı çözüm' Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Yevgeny Terekhin, mevcut santrallerin yenilenmesinin enerji üretimini kısa sürede artırmanın 'ekonomik açıdan en uygun yolu' olduğunu belirtti. Terekhin, bu konunun kasım ayında yapılacak Rusya-Etiyopya Hükümetler Arası Ekonomik ve Teknik İş Birliği Komisyonu toplantısında ana gündem maddelerinden biri olacağını aktardı.Sovyet mirasına yeni hayat Büyükelçi Terekhin, Rus şirketlerinin “benzersiz teknik yetkinliklere ve kanıtlanmış teknolojilere” sahip olduğunu vurguladı. Sovyetler Birliği’nin Etiyopya’nın enerji altyapısına yaptığı katkıyı hatırlatan Terekhin, Rusya’nın şimdi bu tesisleri verimlilik ve güvenilirlik açısından modernize etmeye hazır olduğunu söyledi.Enerji bağımsızlığı hedefleniyorBu girişim, Etiyopya’nın hızla artan enerji talebine yanıt vermeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Rusya’nın desteğiyle Etiyopya’nın elektrik üretim kapasitesini artırması, Doğu Afrika’da enerji iş birliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/rusya-ve-irak-arasinda-nukleer-is-birligi-iki-ulke-mutabakat-zapti-imzaladi-1099966593.html

rusya

etiyopya

doğu afrika

sovyetler birliği

addis ababa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, etiyopya, afrika, doğu afrika, enerji, sovyetler birliği, işbirliği, addis ababa