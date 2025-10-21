https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/rus-hackerlar-ukrayna-ordusununun-iha-tedarikcilerinin-veritabanini-hackledi-1100372846.html
Rus hackerlar, Ukrayna ordusununun İHA tedarikçilerinin veritabanını hackledi
Rus hackerlar, Ukrayna ordusununun İHA tedarikçilerinin veritabanını hackledi
Rus hacker grubu KillNet, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için İHA üreten en büyük pazar yerinin veritabanını hacklediğini açıkladı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
KillNet hacker grubunun KillMilk kod adlı üyesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için insansız hava aracı (İHA) üreten en büyük pazaryerinin (marketplace) veritabanını, çalışanlarının kişisel verileriyle birlikte hacklediklerini söyledi.Sputnik’e konuşan hacker, “Satıcıların e-posta adreslerini, laboratuvar adreslerini, telefon numaralarını ve isimlerini ele geçirdik” dedi.Elde edilen veritabanını Sputnik’e ileten hacker, veritabanına, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden birinin hesabını hackleyerek erişebildiklerini belirtti.Ağustos ayında Telegram kanalı Mash, bilgisayar korsanlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın veritabanını hacklediğini duyurmuştu. Veritabanından, Kiev'in Şubat 2022'den itibaren 1.7 milyon askerini kaybettiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra KillNet, Sputnik’e bu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini ve erişimin lojistik departmanı müdürünün iş bilgisayarı üzerinden sağlandığı bilgisini vermişti.Rus hackerler, ölen Ukraynalı askerlerin fotoğraflarını, pasaportlarını, askeri kimliklerini, ölüm belgelerini ve künyelerini de paylaşmıştı.
