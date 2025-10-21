Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus hackerlar, Ukrayna ordusununun İHA tedarikçilerinin veritabanını hackledi
Rus hackerlar, Ukrayna ordusununun İHA tedarikçilerinin veritabanını hackledi
Rus hackerlar, Ukrayna ordusununun İHA tedarikçilerinin veritabanını hackledi
Rus hacker grubu KillNet, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için İHA üreten en büyük pazar yerinin veritabanını hacklediğini açıkladı.
KillNet hacker grubunun KillMilk kod adlı üyesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için insansız hava aracı (İHA) üreten en büyük pazaryerinin (marketplace) veritabanını, çalışanlarının kişisel verileriyle birlikte hacklediklerini söyledi.Sputnik’e konuşan hacker, “Satıcıların e-posta adreslerini, laboratuvar adreslerini, telefon numaralarını ve isimlerini ele geçirdik” dedi.Elde edilen veritabanını Sputnik’e ileten hacker, veritabanına, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden birinin hesabını hackleyerek erişebildiklerini belirtti.Ağustos ayında Telegram kanalı Mash, bilgisayar korsanlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın veritabanını hacklediğini duyurmuştu. Veritabanından, Kiev'in Şubat 2022'den itibaren 1.7 milyon askerini kaybettiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra KillNet, Sputnik’e bu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini ve erişimin lojistik departmanı müdürünün iş bilgisayarı üzerinden sağlandığı bilgisini vermişti.Rus hackerler, ölen Ukraynalı askerlerin fotoğraflarını, pasaportlarını, askeri kimliklerini, ölüm belgelerini ve künyelerini de paylaşmıştı.
hacker, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), marketplace , bilgisayar korsanı, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, genelkurmay başkanlığı
hacker, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), marketplace , bilgisayar korsanı, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, genelkurmay başkanlığı

Rus hackerlar, Ukrayna ordusununun İHA tedarikçilerinin veritabanını hackledi

Rus hacker grubu KillNet, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için İHA üreten en büyük pazar yerinin veritabanını hacklediğini açıkladı.
KillNet hacker grubunun KillMilk kod adlı üyesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için insansız hava aracı (İHA) üreten en büyük pazaryerinin (marketplace) veritabanını, çalışanlarının kişisel verileriyle birlikte hacklediklerini söyledi.
Sputnik’e konuşan hacker, “Satıcıların e-posta adreslerini, laboratuvar adreslerini, telefon numaralarını ve isimlerini ele geçirdik” dedi.
Elde edilen veritabanını Sputnik’e ileten hacker, veritabanına, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden birinin hesabını hackleyerek erişebildiklerini belirtti.
Ağustos ayında Telegram kanalı Mash, bilgisayar korsanlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın veritabanını hacklediğini duyurmuştu. Veritabanından, Kiev'in Şubat 2022'den itibaren 1.7 milyon askerini kaybettiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra KillNet, Sputnik’e bu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini ve erişimin lojistik departmanı müdürünün iş bilgisayarı üzerinden sağlandığı bilgisini vermişti.
Rus hackerler, ölen Ukraynalı askerlerin fotoğraflarını, pasaportlarını, askeri kimliklerini, ölüm belgelerini ve künyelerini de paylaşmıştı.
