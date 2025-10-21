Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev, Arakçi ile görüştü

Türkiye
Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Tahran’a yaptığı ziyaret kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.İran Dışişleri Bakanı’nın Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi ve görüşmelerde bulundu” ifadeleri yer aldı.Bakanlık açıklamasında görüşmede Moskova ve Tahran’ın Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin ortak tutumu vurgulandı. Taraflar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine, ülkenin egemenliğine yönelik her türlü ihlalin önlenmesi gerektiğine ve Suriye’nin terörizmin yuvasına dönüşmemesi için çabaların sürdürülmesine dikkat çektiği bildirildi.Bakanlık açıklamasında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, Aleksandr Lavrentyev ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın 28 Ağustos’ta 'Avrupa üçlüsü' olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa tarafından başlatılan, 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ya da nükleer anlaşma kapsamında kaldırılmış olan uluslararası yaptırımların yeniden uygulanmasına ilişkin mekanizmaya karşı sergilediği kararlı ve ilkeli tutum için Moskova’ya teşekkür ettiği belirtildi.Neler olmuştu?Lavrentyev’in Tahran ziyareti, geçici Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın 15 Ekim’de Rusya’ya yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşti. Şara, Kremlin’de Vladimir Putin ile görüşmüştü. Basında yer alan bilgilere göre Lavrentyev’in ayrıca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile de bir görüşme yapması planlanıyor. Laricani, 17 Ekim’de Moskova’yı ziyaret ederek İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in mesajını Putin’e iletmişti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 19 Eylül’de İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmaması yönündeki karar tasarısını reddetmiş, bunun sonucunda Konsey yaptırımları 28 Eylül itibarıyla yeniden yürürlüğe koymuştu. Rusya, tıpkı İran gibi, bu adımların meşruiyetini tanımamış ve Avrupa ülkelerinin 2015 tarihli nükleer anlaşmayı defalarca ihlal ettiğini, ayrıca ABD’nin anlaşmadan çekildiğini hatırlatarak kararı hukuksuz olarak nitelendirmişti.
21.10.2025
Aleksandr Lavrentyev
Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Tahran’a yaptığı ziyaret kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı’nın Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi ve görüşmelerde bulundu” ifadeleri yer aldı.
Bakanlık açıklamasında görüşmede Moskova ve Tahran’ın Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin ortak tutumu vurgulandı. Taraflar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine, ülkenin egemenliğine yönelik her türlü ihlalin önlenmesi gerektiğine ve Suriye’nin terörizmin yuvasına dönüşmemesi için çabaların sürdürülmesine dikkat çektiği bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, Aleksandr Lavrentyev ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın 28 Ağustos’ta 'Avrupa üçlüsü' olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa tarafından başlatılan, 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ya da nükleer anlaşma kapsamında kaldırılmış olan uluslararası yaptırımların yeniden uygulanmasına ilişkin mekanizmaya karşı sergilediği kararlı ve ilkeli tutum için Moskova’ya teşekkür ettiği belirtildi.

Neler olmuştu?

Lavrentyev’in Tahran ziyareti, geçici Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın 15 Ekim’de Rusya’ya yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşti.
Şara, Kremlin’de Vladimir Putin ile görüşmüştü. Basında yer alan bilgilere göre Lavrentyev’in ayrıca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile de bir görüşme yapması planlanıyor. Laricani, 17 Ekim’de Moskova’yı ziyaret ederek İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in mesajını Putin’e iletmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 19 Eylül’de İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmaması yönündeki karar tasarısını reddetmiş, bunun sonucunda Konsey yaptırımları 28 Eylül itibarıyla yeniden yürürlüğe koymuştu. Rusya, tıpkı İran gibi, bu adımların meşruiyetini tanımamış ve Avrupa ülkelerinin 2015 tarihli nükleer anlaşmayı defalarca ihlal ettiğini, ayrıca ABD’nin anlaşmadan çekildiğini hatırlatarak kararı hukuksuz olarak nitelendirmişti.
