Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Louvre Müzesi’ndeki soygunun Fransa’nın çöküşünün bir işareti olduğunu söyledi. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, sosyal medya platformundaki paylaşımda, Louvre Müzesi’nde gerçekleşen soygunun kendisini şaşırtmadığını belirtti. Durov, olayın Fransa’nın çöküşünün bir başka göstergesi olduğunu vurguladı ve hükümetin gerçek tehditlerle yüzleşmek yerine halkı sahte tehlikelerle oyalamakta ustalaştığını ifade etti.Durov paylaşımında, "Louvre soygunu beni hiç şaşırtmadı. Bu, bir zamanlar büyük bir ülkenin çöküşünün bir başka üzücü işareti. Hükümet, gerçek tehlikelerle yüzleşmek yerine halkı sahte tehditlerle oyalamakta ustalaşmış" ifadelerini kullandı.Neler olmuştu?Parisien gazetesi tarafından, soyguncuların Louvre’a girerek Fransız imparatoriçesi Josephine’ye ait koleksiyondan dokuz mücevher çaldığını, daha sonra imparatoriçe Eugenie de Montijo’ya ait kırık tacın müzenin yakınında bulunduğunu ve Louvre’a geri getirildiğini aktarılmıştı. Kültür Bakanı Rachida Dati olay yerine gelerek, soygunda yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı. Louvre basın ofisi, olay nedeniyle müzenin Pazar günü kapalı olacağını duyurmuştu.İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soyguncuların bir merdiven yardımıyla müzeye girip pencere camını taşlama makinesi ile keserek içeri sızdıklarını ve daha sonra scooter ile kaçtıklarını belirtti. Nunez, suçluların yabancı olabileceğini de ihtimal dahilinde tuttu. Parisien, soygunu dört kişilik bir grubun gerçekleştirdiğini, bunlardan ikisinin doğrudan müzeye girdiğini bildirdi.
21.10.2025
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, sosyal medya platformundaki paylaşımda, Louvre Müzesi’nde gerçekleşen soygunun kendisini şaşırtmadığını belirtti. Durov, olayın Fransa’nın çöküşünün bir başka göstergesi olduğunu vurguladı ve hükümetin gerçek tehditlerle yüzleşmek yerine halkı sahte tehlikelerle oyalamakta ustalaştığını ifade etti.
Durov paylaşımında, "Louvre soygunu beni hiç şaşırtmadı. Bu, bir zamanlar büyük bir ülkenin çöküşünün bir başka üzücü işareti. Hükümet, gerçek tehlikelerle yüzleşmek yerine halkı sahte tehditlerle oyalamakta ustalaşmış" ifadelerini kullandı.

Neler olmuştu?

Parisien gazetesi tarafından, soyguncuların Louvre’a girerek Fransız imparatoriçesi Josephine’ye ait koleksiyondan dokuz mücevher çaldığını, daha sonra imparatoriçe Eugenie de Montijo’ya ait kırık tacın müzenin yakınında bulunduğunu ve Louvre’a geri getirildiğini aktarılmıştı. Kültür Bakanı Rachida Dati olay yerine gelerek, soygunda yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı. Louvre basın ofisi, olay nedeniyle müzenin Pazar günü kapalı olacağını duyurmuştu.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soyguncuların bir merdiven yardımıyla müzeye girip pencere camını taşlama makinesi ile keserek içeri sızdıklarını ve daha sonra scooter ile kaçtıklarını belirtti. Nunez, suçluların yabancı olabileceğini de ihtimal dahilinde tuttu. Parisien, soygunu dört kişilik bir grubun gerçekleştirdiğini, bunlardan ikisinin doğrudan müzeye girdiğini bildirdi.
YAŞAM
Firavun Tutankhamun’a ait nadir eserler ilk kez sergilenecek
03:59
