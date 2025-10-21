https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/firavun-tutankhamuna-ait-nadir-eserler-ilk-kez-sergilenecek-1100344099.html
Firavun Tutankhamun’a ait nadir eserler ilk kez sergilenecek
03:59 21.10.2025 (güncellendi: 04:00 21.10.2025)
Firavun Tutankhamun’a ait nadir ve tarihi açıdan büyük öneme sahip eserler, ilk kez kamuoyuna açık şekilde, Büyük Mısır Müzesi’nin görkemli açılışında sergilenecek.
Büyük Mısır Müzesi İdaresi Genel Müdürü Dr. Ahmed Ghoneim, Tutankhamun’a ait savaş arabaları ve nadir parçaların da yer aldığı eser koleksiyonunun, 1 Kasım’daki müze açılışında ilk kez halka sunulacağını duyurdu.
Ghoneim, televizyon konuşmalarında, müzenin 30 ülkeden 50 katılımcının yer aldığı uluslararası bir yarışmayı kazanan İrlandalı bir firma tarafından tasarlandığını belirtti.
Ziyaretçilerin ilk göreceği yapı Asılı Obelisk olacak, ardından II. Ramses heykeli başta olmak üzere antik Mısır firavunlarının heykelleri yer alacak. ‘Büyük Merdiven’ ziyaretçileri Mısır’ın farklı dönemlerini temsil eden 12 salondan geçirecek.
Ayrıca Ghoneim, Tutankhamun salonunda dijital ekranlar ve modern etkileşimli medya sistemlerinin bulunacağını, ‘Mısır 2030 Vizyonu’ programı kapsamında üç yıl içinde bin 700 eserin restorasyonunun tamamlanarak ziyaretçilere sunulmasının planlandığını ifade etti.