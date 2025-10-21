https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/denizlide-4-bin-500-yillik-yanmis-ev-kalintisi-ortaya-cikarildi-1100352802.html

Denizli'de 4 bin 500 yıllık yanmış ev kalıntısı ortaya çıkarıldı

Denizli'de 4 bin 500 yıllık yanmış ev kalıntısı ortaya çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Denizli’nin Çal ilçesindeki Aşağıseyit Höyüğü kazılarında 4 bin 500 yıllık yanmış ev ve 2 bin 300 yıllık kale suru kalıntıları ortaya çıktı. Doç. Dr. Erim... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T12:00+0300

2025-10-21T12:00+0300

2025-10-21T12:00+0300

türki̇ye

denizli

kazı

arkeolojik kazı

ev

roma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100353805_25:0:1149:632_1920x0_80_0_0_fcc056e5d82d64803a5c3cd761607538.jpg

Denizli’nin Çal ilçesinde yürütülen Aşağıseyit Höyük kazılarında, Anadolu tarihine ışık tutacak nitelikte önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Kazı ekibi, bu yılki çalışmalarda 4 bin 500 yıl öncesine ait yanmış bir ev ile 2300 yıllık kale suru kalıntısına ulaştı.Kazı başkanlığını İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erim Konakçı yürütüyor. Konakçı, elde edilen verilerin bölgenin Geç Kalkolitik, Helenistik ve Roma dönemleri arasında sürekli iskan edildiğini ortaya koyduğunu belirtti.Helenistik döneme ait kale bulunduKazı çalışmalarında iki farklı alana odaklanıldı. Bunlardan biri Helenistik döneme ait sur duvarları, diğeri ise Erken Tunç Çağı’na tarihlenen yapı katlarıydı. Doç. Dr. Erim Konakçı, “Sur duvarlarının yarısına yakın bölümünü inceledik. Yaptığımız tespitler, buranın milattan önce 280 yılında inşa edildiğini gösteriyor” dedi.Kazı sonuçlarına göre Aşağıseyit Höyüğü, antik dönemde yalnızca bir yerleşim değil, aynı zamanda askeri bir gözetleme merkezi işlevi de görüyordu.4 bin 500 yıllık yanmış ev gün yüzüne çıkarıldıKazılarda ortaya çıkarılan 4 bin 500 yıllık yanmış ev, dönemin yaşam biçimine dair önemli ipuçları sundu. Evlerde yapılan incelemelerde buğday, incir ve üzüm çekirdekleri bulundu. Bu kalıntılar, bölgenin o dönemde de tarım ve bağcılıkla uğraştığını gösterdi.Konakçı, “Evlerde dokumacılığın yapıldığını, çömleklerin içerisinde bebek gömülerine rastlandığını tespit ettik. Bu da dönemin sosyal yaşamına dair değerli bilgiler sağlıyor” dedi. Ayrıca evde kaplar, heykelcikler, kemik ve bronz aletler bulundu.Anadolu’nun bağcılık tarihi yeniden yazılıyorDoç. Dr. Konakçı, “Çal yöresi günümüzde bağcılığıyla biliniyor. Günümüzden 4500 yıl öncesine ait üzüm çekirdekleri bulduk. Bu, bölgenin bağcılık geçmişinin ne denli eskiye dayandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Bu bulgu, Anadolu’nun tarımsal ve kültürel geçmişine dair yeni bilgiler sunuyor.2 bin 300 yıllık kale askeri üs niteliğindeKazılarda tespit edilen kale surlarının Helenistik döneme ait olduğu belirlendi. Konakçı, “Bu dönemde Galatlarla Seleukoslar arasında askeri mücadeleler yaşanıyordu. Seleukoslar, egemenlik alanlarını korumak için bu tür küçük kaleler kuruyordu. Aşağıseyit Höyüğü de bu sistemin bir parçası” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/3-bin-yil-onceki-hitit-yonetim-merkezi-ortaya-cikti-yeni-civi-yazili-tabletler-bulundu-1100325132.html

türki̇ye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denizli, kazı, arkeolojik kazı, ev, roma