Kreşteki çocuğu ısırdığı iddia edilmişti: Çocuk bakıcısı hakkında karar verildi
Kreşteki çocuğu ısırdığı iddia edilmişti: Çocuk bakıcısı hakkında karar verildi
Edirne'de 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk bakıcısı tutuklandı. 21.10.2025
Edirne'de özel bir kreşe giden 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk bakıcısı tutuklandı. Isırılma ve morluk izi 3 yaşındaki çocuğunun kolundaki morluk ve ısırılma izini gören baba Y.E.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada özel kreşte grup sorumlusu olarak görevli çocuk bakıcısı kadın gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen bakıcı kadın tutuklandı. Başka çocukların canı yanmasınYaşadıklarından dolayı çok üzgün olduklarını anlatan baba Y.E., çocuğunun 10 gün önce kreşe başladığını söyledi. Çocuğunun tramva geçirdiğini anlatan baba, "Çocuğumu başka bir kreşe vermeyeceğim, çok korktu. Resmen ısırmış çocuğu. Çocuğun kolu mosmordu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittik, sabaha kadar kontrol ettiler, burada kaldık. Darp raporu aldık. Çocuk kusmaya başlayınca beyin cerrahı da baktı. Kreşlerdeki öğretmenler psikoloji testlerinden de geçmeli. Sonuna kadar bu olayı takip edeceğim. Çocuğum travma geçirdi. Başka çocukların canı yanmasın." diye konuştu.
edirne, kreş, çocuğa şiddet
edirne, kreş, çocuğa şiddet

16:25 21.10.2025 (güncellendi: 16:26 21.10.2025)
Edirne'de 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk bakıcısı tutuklandı.
Edirne'de özel bir kreşe giden 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk bakıcısı tutuklandı.

Isırılma ve morluk izi

3 yaşındaki çocuğunun kolundaki morluk ve ısırılma izini gören baba Y.E.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada özel kreşte grup sorumlusu olarak görevli çocuk bakıcısı kadın gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen bakıcı kadın tutuklandı.

Başka çocukların canı yanmasın

Yaşadıklarından dolayı çok üzgün olduklarını anlatan baba Y.E., çocuğunun 10 gün önce kreşe başladığını söyledi. Çocuğunun tramva geçirdiğini anlatan baba, "Çocuğumu başka bir kreşe vermeyeceğim, çok korktu. Resmen ısırmış çocuğu. Çocuğun kolu mosmordu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittik, sabaha kadar kontrol ettiler, burada kaldık. Darp raporu aldık. Çocuk kusmaya başlayınca beyin cerrahı da baktı. Kreşlerdeki öğretmenler psikoloji testlerinden de geçmeli. Sonuna kadar bu olayı takip edeceğim. Çocuğum travma geçirdi. Başka çocukların canı yanmasın." diye konuştu.
kız çocuk temsili - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
