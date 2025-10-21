Türkiye
Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünkü hava durumu için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı. Kıyı Ege, Osmaniye ve Hatay kıyıları ile Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van-Hakkâri’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Sarı kodlu uyarı yapıldıYağışların, kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.MARMARAParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURSA – 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıÇANAKKALE – 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL – 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 18°CParçalı zamanla çok bulutluEGEÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR – 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ – 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR – 20°CÇok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA – 20°CÇok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA – 27°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 25°CÇok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA – 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman ile gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıKONYA – 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİVAS – 17°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU – 19°CParçalı bulutluDÜZCE – 20°CParçalı bulutluSİNOP – 20°CParçalı bulutluZONGULDAK – 18°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA – 20°CParçalı ve çok bulutluRİZE – 19°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN – 18°CParçalı ve çok bulutluTRABZON – 18°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM – 14°CParçalı ve çok bulutluKARS – 15°CParçalı ve çok bulutluMALATYA – 18°CParçalı ve çok bulutluVAN – 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR – 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP – 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT – 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Kıyı Ege ve Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak.

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Yağışların, kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA – 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ÇANAKKALE – 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL – 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR – 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 20°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA – 20°C
Çok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA – 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 25°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman ile gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS – 17°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE – 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP – 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK – 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
