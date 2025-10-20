https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/meteorolojiden-dogu-akdeniz-icin-uyari-bu-gece-basliyor-1100339974.html
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için uyarı: Bu gece başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısıda bulundu. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Doğu Akdeniz'e yönelik Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ı kapsayan gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu gece ve sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
