Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için uyarı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için uyarı: Bu gece başlıyor

20.10.2025

Meteoroloji Doğu Akdeniz'e yönelik Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ı kapsayan gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu gece ve sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

