Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için uyarı: Bu gece başlıyor
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için uyarı: Bu gece başlıyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısıda bulundu. 20.10.2025
2025-10-20T21:05+0300
2025-10-20T21:05+0300
türki̇ye
akdeniz
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df750f24d712da19372dfc1cbb74d29e.jpg
Meteoroloji Doğu Akdeniz'e yönelik Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ı kapsayan gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu gece ve sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
türki̇ye
akdeniz
akdeniz, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
akdeniz, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için uyarı: Bu gece başlıyor

21:05 20.10.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısıda bulundu.
Meteoroloji Doğu Akdeniz'e yönelik Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ı kapsayan gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Bu gece ve sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
