Bakan Tekin duyurdu: Okul kayıtlarında yeni dönem geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kayıt sisteminde yeni bir döneme geçileceğini açıkladı. Adres dışı kayıtların önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı ile... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kayıtlarında adres dışı kayıtların engellenmesi için yeni bir sistemin devreye alınacağını duyurdu. Bakan Tekin, bazı velilerin çocuklarını adreslerine uygun olmayan okullara kaydettirmek için baskı yaptıklarını belirtti. Bu durumun eğitim planlamalarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Tekin, İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.Adrese dayalı yerleştirme sisteminde sıkı denetimBakan Tekin, mevcut sistemde öğrencilerin adrese dayalı yerleştirme yöntemiyle okullara kaydedildiğini hatırlattı. Ancak bazı bölgelerde velilerin “adres dışı kayıt” yaptırmak için farklı yollar denediğini ifade eden Tekin, bunun okullar arası dengesizliğe yol açtığını söyledi.Tekin, “Bir okulda 15-16 kişilik sınıflar varken, hemen yanındaki okulda 40-45 kişilik sınıflar oluşuyor. Bu, planlamayı bozuyor” ifadelerini kullandı.Velilerden gelen “kayıt parası” iddialarına da değinen Bakan Yusuf Tekin, okul müdürlerinin böyle bir ücret talep etmesinin söz konusu olmadığını belirtti:“Veliler bazen ‘okul müdürü bizden kayıt parası istedi’ diyor. Aslında müdürümüz sadece şunu söylüyor: ‘Sizin çocuğunuz bu okula kayıt yaptıramaz çünkü adresi burası değil.’ Ancak veli, yanlış bir anlam yükleyip para verirse kayıt olur sanıyor. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değil.” Bakan Tekin, yeni sistemle birlikte taşra okullarındaki idarecilerin baskı altında kalmayacağını söyledi. Bakan Tekin şunları kayetti:"Biz önümüzdeki yıl arkadaşlarımız da zaten çalışıyorlardı. Önümüzdeki yıl yine merkezi sınırlamayla okul kayıtlarının kapatıldığı bir sistemi hayata geçireceğiz. Yani artık taşrada arkadaşlarımız, bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacaklar. İçişleri Bakanlığıyla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda ilgili okullarımızla yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz."

