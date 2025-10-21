Mahkemeden emsal 'kuver' kararı: Menüdeki küçük yazılara dikkat

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/mahkemeden-emsal-kuver-karari-menudeki-kucuk-yazilara-dikkat--1100351524.html
Hesabına eklenen kuver ücreti müşteri ve restoran sahibini davalık etti. Mahkeme ise menüde 'servis ücreti alınır' yazdığı için işletme sahibini haklı buldu ve... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T11:06+0300
2025-10-21T11:06+0300
2025-10-21T11:06+0300
yaşam
tüketici hakem heyeti
kuver
mahkeme
Restoranlarda hesaplara eklenen 'kuver' ücreti mahkemeye taşındı. Mahkeme ise emsal bir karara imza atarak menüde 'servis bedeli alınır' yazıyorsa müşterinin bunu ödemek zorunda olduğuna karar verdi. Uzmanlar ise bazı işletmelerin bu ifadeyi menünün en sonuna küçük harflerle yazdığı için birçok müşterinin bunu gözden kaçırdığına dikkat çekiyor. 500 lira kuver ücreti mahkemelik olduRestoran ve kafelerde uzun süredir tartışma konusu olan “kuver” yani servis ücretiyle ilgili mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Ekol TV'nin haberine göre, İstanbul Nişantaşı’ndaki bir AVM’de bulunan restoranda yemek yiyen bir müşteri, hesabına eklenen 500 liralık kuver ücretine itiraz etti. “Menüde yazıyordu ama fark etmedim” diyerek Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran müşteri, ücretin haksız olduğunu savundu.Menüde yazıyorsa ödemekle yükümlüsün kararıRestoranın işletmecisi ise kararı mahkemeye taşıdı. Servis ücreti ödeyen milyonlarca kişi için emsal olabilecek dava sonucunda mahkeme, işletmeciyi haklı buldu. Mahkemenin kararına göre, eğer menüde “servis bedeli alınır” ibaresi açıkça yer alıyorsa, müşteri bu ücreti ödemekle yükümlü olacak.Hileli bilgilendirme itirazı yapılabilirAncak uzmanlara göre işletmelerin bazıları bu ifadeyi menülerin alt kısmına küçük harflerle yazarak müşteriyi bilgilendirmiyor. Bu durumda, adisyonda ek ücretle karşılaşan müşteriler “hileli bilgilendirme” gerekçesiyle itiraz edebiliyor. Karar, hem tüketiciler hem de işletmeciler açısından bundan sonraki süreçte örnek teşkil edecek nitelikte.
Restoranlarda hesaplara eklenen 'kuver' ücreti mahkemeye taşındı. Mahkeme ise emsal bir karara imza atarak menüde 'servis bedeli alınır' yazıyorsa müşterinin bunu ödemek zorunda olduğuna karar verdi. Uzmanlar ise bazı işletmelerin bu ifadeyi menünün en sonuna küçük harflerle yazdığı için birçok müşterinin bunu gözden kaçırdığına dikkat çekiyor.
500 lira kuver ücreti mahkemelik oldu
Restoran ve kafelerde uzun süredir tartışma konusu olan “kuver” yani servis ücretiyle ilgili mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Ekol TV'nin haberine göre, İstanbul Nişantaşı’ndaki bir AVM’de bulunan restoranda yemek yiyen bir müşteri, hesabına eklenen 500 liralık kuver ücretine itiraz etti. “Menüde yazıyordu ama fark etmedim” diyerek Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran müşteri, ücretin haksız olduğunu savundu.
Menüde yazıyorsa ödemekle yükümlüsün kararı
Restoranın işletmecisi ise kararı mahkemeye taşıdı. Servis ücreti ödeyen milyonlarca kişi için emsal olabilecek dava sonucunda mahkeme, işletmeciyi haklı buldu. Mahkemenin kararına göre, eğer menüde “servis bedeli alınır” ibaresi açıkça yer alıyorsa, müşteri bu ücreti ödemekle yükümlü olacak.
Hileli bilgilendirme itirazı yapılabilir
Ancak uzmanlara göre işletmelerin bazıları bu ifadeyi menülerin alt kısmına küçük harflerle yazarak müşteriyi bilgilendirmiyor. Bu durumda, adisyonda ek ücretle karşılaşan müşteriler “hileli bilgilendirme” gerekçesiyle itiraz edebiliyor. Karar, hem tüketiciler hem de işletmeciler açısından bundan sonraki süreçte örnek teşkil edecek nitelikte.