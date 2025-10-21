Mahkeme karar verdi: Kadın çalışanın her gün evden çalışma hakkı onaylandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/mahkeme-karar-verdi-kadin-calisanin-her-gun-evden-calisma-hakki-onaylandi-1100354612.html

Avustralya’da bir kadın çalışan, işverenine karşı açtığı davayı kazanarak tam zamanlı evden çalışma hakkını elde etti. Karar, pandemi sonrası değişen çalışma kültürüne dair önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.23 yıllık çalışan kazandı Westpac adlı büyük bir perakende bankada 23 yıldır görev yapan Karlene Chandler, işvereninin haftada iki gün ofise dönme zorunluluğuna itiraz etti. Chandler, evinin Sydney dışında olduğunu ve ofise ulaşmak için iki saatten fazla yol gitmek zorunda kaldığını belirtti.Bankanın yöneticisi, Chandler’a 'evden çalışmak çocuk bakımı yerine geçmez' dedi. Ancak Avustralya Adil Çalışma Komisyonu bu savunmayı reddederek, bankanın uzaktan çalışma talebini reddetmek için 'makul bir gerekçesi bulunmadığına' hükmetti.Uzmanlara göre emsal teşkil edecek Finans sektöründe uzaktan çalışmanın özellikle perakende bankalarda yaygın olduğu, ancak son dönemde birçok kurumun personeli yeniden ofise çağırmaya başladığı ifade ediliyor. Uzmanlar, bu kararın gelecekte benzer davalarda çalışanlar için güçlü bir dayanak olabileceğini söylüyor.

