Lavrov: Ukrayna'da ateşkes isteyen AB liderlerinin ‘şapkası düştü’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı liderlerin Rusya'ya ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatılması gerektiğinden bahsetmeyi bırakıp, acil ateşkes çağrısı... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘ateşkesin ön koşulsuz olması ve bu kapsamda Kiev'e silah sevkiyatının devam etmesi gerektiği’ yönündeki açıklamasına dikkat çekerek, şu değerlendimede bulundu:ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesine de değinen Lavrov, Rusya ve ABD liderlerinin planlanan zirvesinin hazırlıklarında önemli olanın yer ve tarih değil, önceki Alaska görüşmesinde belirlenen hedeflerde ilerleme kaydedilmesi olduğunu vurguladı.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu belirtmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
