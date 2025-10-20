Türkiye
SON DAKİKA | Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazırlandı: Belediye başkanlarına istenen cezalar belli oldu
Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
20.10.2025
2025-10-20T17:38+0300
2025-10-20T18:03+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
abd
abd dışişleri bakanlığı
marco rubio
telefon görüşmesi
vladimir putin
donald trump
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, bakanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelerde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik adımları görüştü.Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim'de gerçekleşen telefon görüşmesinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik olası somut adımlar konusunda yapıcı bir görüşme gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
17:38 20.10.2025 (güncellendi: 18:03 20.10.2025)
© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolSergey Lavrov-Marco Rubio
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, bakanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelerde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik adımları görüştü.
