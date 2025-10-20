https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/lavrov-abdli-mevkidasi-rubio-ile-telefonda-gorustu-1100335926.html
Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T17:38+0300
2025-10-20T17:38+0300
2025-10-20T18:03+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
abd
abd dışişleri bakanlığı
marco rubio
telefon görüşmesi
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100336746_0:0:883:497_1920x0_80_0_0_9e25c6ba9d0df77437f8ee4ebac5993a.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, bakanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelerde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik adımları görüştü.Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim'de gerçekleşen telefon görüşmesinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik olası somut adımlar konusunda yapıcı bir görüşme gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/rus-disisleri-lavrov-ve-rubio-cok-yakinda-gorusecek-temaslarin-odak-noktasi-ukrayna-olacak-1100334251.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100336746_114:0:778:498_1920x0_80_0_0_cea2ab128155f2f0d218756a792ce8b8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, telefon görüşmesi, vladimir putin, donald trump
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, telefon görüşmesi, vladimir putin, donald trump
Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
17:38 20.10.2025 (güncellendi: 18:03 20.10.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, bakanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelerde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik adımları görüştü.
Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim'de gerçekleşen telefon görüşmesinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik olası somut adımlar konusunda yapıcı bir görüşme gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.