Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

20.10.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, bakanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelerde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik adımları görüştü.Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim'de gerçekleşen telefon görüşmesinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik olası somut adımlar konusunda yapıcı bir görüşme gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

