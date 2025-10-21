https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/lavrov-etiyopya-disisleri-bakani-sputnik-ajansinin-calismalarini-yuksek-degerlendirdi-1100360498.html
Lavrov: Etiyopya Dışişleri Bakanı Sputnik ajansının çalışmalarını yüksek değerlendirdi
Lavrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Etiyopyalı mevkidaşı Gideon Timoteos’un, Sputnik ajansının çalışmalarını övdüğünü ve ülkede giderek daha popüler hale geldiğini söyledi.
Lavrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Rusya ve Etiyopya medya kuruluşları arasındaki iş birliğini yeni bir alan olarak ele aldık. Sayın Bakan, Sputnik’in çalışmalarını yüksek değerlendirdi ve izleyici kitlesinin hızla genişlediğini belirtti. Günümüzde dünyanın dört bir yanında gerçeği insanlara ulaştırmak son derece önemli bir görev.