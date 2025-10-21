Türkiye
Dünya haritası
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/lavrov-etiyopya-disisleri-bakani-sputnik-ajansinin-calismalarini-yuksek-degerlendirdi-1100360498.html
Lavrov: Etiyopya Dışişleri Bakanı Sputnik ajansının çalışmalarını yüksek değerlendirdi
Lavrov: Etiyopya Dışişleri Bakanı Sputnik ajansının çalışmalarını yüksek değerlendirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Etiyopyalı mevkidaşı Gideon Timoteos'un, Sputnik ajansının çalışmalarını övdüğünü ve ülkede giderek daha popüler hale...
Lavrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/lavrov-ateskes-ukraynanin-buyuk-kismini-nazilere-birakmak-demek-1100359738.html
Lavrov: Etiyopya Dışişleri Bakanı Sputnik ajansının çalışmalarını yüksek değerlendirdi
Lavrov: Etiyopya Dışişleri Bakanı Sputnik ajansının çalışmalarını yüksek değerlendirdi
Lavrov: Etiyopya Dışişleri Bakanı Sputnik ajansının çalışmalarını yüksek değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Etiyopyalı mevkidaşı Gideon Timoteos’un, Sputnik ajansının çalışmalarını övdüğünü ve ülkede giderek daha popüler hale geldiğini söyledi.
Lavrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Rusya ve Etiyopya medya kuruluşları arasındaki iş birliğini yeni bir alan olarak ele aldık. Sayın Bakan, Sputnik’in çalışmalarını yüksek değerlendirdi ve izleyici kitlesinin hızla genişlediğini belirtti. Günümüzde dünyanın dört bir yanında gerçeği insanlara ulaştırmak son derece önemli bir görev.

Lavrov: Ateşkes, Ukrayna'nın büyük kısmını Nazilere bırakmak demek
13:54
