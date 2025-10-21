https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/lavrov-ateskes-ukraynanin-buyuk-kismini-nazilere-birakmak-demek-1100359738.html

Lavrov: Ateşkes, Ukrayna'nın büyük kısmını Nazilere bırakmak demek

Lavrov: Ateşkes, Ukrayna'nın büyük kısmını Nazilere bırakmak demek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’da mevcut cephe hattında durarak derhal ateşkes uygulama fikrinin krizin temel nedenlerini unutmak anlamına geldiğini... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T13:54+0300

2025-10-21T13:54+0300

2025-10-21T13:51+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

ukrayna

abd

vladimir putin

donald trump

ateşkes

nazi

polonya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1100359738.jpg?1761043899

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Etiyopyalı mevkidaşı Gedion Timotheos ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ukrayna’da mevcut cephe hattında durma çağrılarını değerlendiren Lavrov, “Bu, krizin temel nedenlerini unutmak anlamına gelir” ifadesini kullandı.Şimdi ateşkes ilan edilmesinin, Ukrayna'nın büyük bir kısmını Nazilerin kontrolü altında bırakacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında varılan anlaşmalara aykırı olacağını söyleyen Rus diplomat, “Rusya, Alaska'daki Putin-Trump görüşmesinde ulaşılan anlaşmalara bağlı kalıyor” dedi.ABD Dışişleri Bakanı Marko Rubio ile bu hafta yapılması beklenen yüz yüze görüşmenin ertelendiği iddiasına da değinen Lavrov, ABD’li mevkidaşı ile telefon görüşmelerine devam edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını anlattı.Polonya'nın Putin'in uçağına yönelik tehditlerinin, bu ülkenin yönetiminin terör saldırılara başvurmaya hazır olduğunu gösterdiğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun Ukrayna’daki özel askeri harekatın hedeflerine tek tek ulaşmaya devam ettiğini kaydederek, “Şüphesiz harekat başarıyla sonuçlanacak” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/kremlin-budapeste-zirvesi-icin-net-tarih-verilmedi-ciddi-hazirliga-ihtiyac-var-1100357917.html

rusya

ukrayna

abd

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sergey lavrov, ukrayna, abd, vladimir putin, donald trump, ateşkes, nazi, polonya