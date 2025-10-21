https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/lavrov-ateskes-ukraynanin-buyuk-kismini-nazilere-birakmak-demek-1100359738.html
Lavrov: Ateşkes, Ukrayna'nın büyük kısmını Nazilere bırakmak demek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’da mevcut cephe hattında durarak derhal ateşkes uygulama fikrinin krizin temel nedenlerini unutmak anlamına geldiğini... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T13:54+0300
2025-10-21T13:54+0300
2025-10-21T13:51+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1100359738.jpg?1761043899
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Etiyopyalı mevkidaşı Gedion Timotheos ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ukrayna’da mevcut cephe hattında durma çağrılarını değerlendiren Lavrov, “Bu, krizin temel nedenlerini unutmak anlamına gelir” ifadesini kullandı.Şimdi ateşkes ilan edilmesinin, Ukrayna'nın büyük bir kısmını Nazilerin kontrolü altında bırakacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında varılan anlaşmalara aykırı olacağını söyleyen Rus diplomat, “Rusya, Alaska'daki Putin-Trump görüşmesinde ulaşılan anlaşmalara bağlı kalıyor” dedi.ABD Dışişleri Bakanı Marko Rubio ile bu hafta yapılması beklenen yüz yüze görüşmenin ertelendiği iddiasına da değinen Lavrov, ABD’li mevkidaşı ile telefon görüşmelerine devam edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını anlattı.Polonya'nın Putin'in uçağına yönelik tehditlerinin, bu ülkenin yönetiminin terör saldırılara başvurmaya hazır olduğunu gösterdiğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun Ukrayna’daki özel askeri harekatın hedeflerine tek tek ulaşmaya devam ettiğini kaydederek, “Şüphesiz harekat başarıyla sonuçlanacak” diye ekledi.
Lavrov: Ateşkes, Ukrayna'nın büyük kısmını Nazilere bırakmak demek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’da mevcut cephe hattında durarak derhal ateşkes uygulama fikrinin krizin temel nedenlerini unutmak anlamına geldiğini belirtti.
