Kolombiya lideri Petro’dan Trump’a sert yanıt: 'Burada kralların başı kesilir'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda" sözlerine ilişkin, "Elbette kontrolden çıktı, ama onun (Trump) kontrolünden! Bir demokraside hükümet, Trump’ın değil, halkın denetimindedir. O, Kolombiya’da kral değil; burada kralları kabul etmeyiz, nokta" yanıtını verdi.Ülkesindeki özel bir televizyon kanalına konuşan Petro, Trump’ın kendisini "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesi ve ABD ile yaşanan "uyuşturucuyla mücadele" gerilimine değindi. Petro, Trump’ın "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda" sözlerine ilişkin şunları söyledi:'Ulusal egemenliğimizi savunacağız'Petro, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı tekneleri hatırlatarak, "Karasularımız içinde olup olmadığını araştırıyoruz ancak bize koordinatları vermek istemediler. Peki, buna karşı ne yapmalı? Bir devlet başkanı susup diz mi çökmeli, yoksa insanlığın onuruyla mı konuşmalı? Uluslararası tüm mercilere başvuracağız ve ulusal egemenliğimizi savunacağız" diye konuştu.ABD ile yaşanan diplomatik gerilimde asla taviz vermeyeceğini dile getiren Petro, "Ben taviz vermeyeceğim, talep edeceğim. Ama eğer Kolombiya zaten her şeyi taviz verdiyse, artık daha fazla taviz vermesi gerekmez" dedi.Petro, 'ABD'nin olası bir Venezüella işgaline Kolombiya'nın destek vermeyeceğini' belirterek şunları kaydetti:Bu arada Petro, başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da ABD’nin geçici diplomatik temsilcisi John McNamara ile bir araya geldi.Ne olmuştu?ABD basınına göre Trump, Kolombiya'yı "uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle" suçlamış ve “Kolombiya kontrolden çıkmış durumda, şimdiye kadarki en kötü başkana sahipler. O, akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli” demişti.Trump, daha önce de Petro’yu “yasa dışı bir uyuşturucu lideri” olarak nitelendirerek, Kolombiya’ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.ABD yönetimi, eylül ayında Kolombiya’yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak “sertifikalı ülkeler” listesinden çıkarmıştı.

