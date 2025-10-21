https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/kolombiya-lideri-petrodan-trumpa-sert-yanit-burada-krallarin-basi-kesilir-1100351305.html
Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a sert yanıt: 'Burada kralların başı kesilir'
Kolombiya lideri Petro’dan Trump’a sert yanıt: 'Burada kralların başı kesilir'
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda" sözlerine yanıt veren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Elbette kontrolden çıktı, ama...
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda" sözlerine ilişkin, "Elbette kontrolden çıktı, ama onun (Trump) kontrolünden! Bir demokraside hükümet, Trump'ın değil, halkın denetimindedir. O, Kolombiya'da kral değil; burada kralları kabul etmeyiz, nokta" yanıtını verdi.Ülkesindeki özel bir televizyon kanalına konuşan Petro, Trump'ın kendisini "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesi ve ABD ile yaşanan "uyuşturucuyla mücadele" gerilimine değindi. Petro, Trump'ın "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda" sözlerine ilişkin şunları söyledi:'Ulusal egemenliğimizi savunacağız'Petro, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı tekneleri hatırlatarak, "Karasularımız içinde olup olmadığını araştırıyoruz ancak bize koordinatları vermek istemediler. Peki, buna karşı ne yapmalı? Bir devlet başkanı susup diz mi çökmeli, yoksa insanlığın onuruyla mı konuşmalı? Uluslararası tüm mercilere başvuracağız ve ulusal egemenliğimizi savunacağız" diye konuştu.ABD ile yaşanan diplomatik gerilimde asla taviz vermeyeceğini dile getiren Petro, "Ben taviz vermeyeceğim, talep edeceğim. Ama eğer Kolombiya zaten her şeyi taviz verdiyse, artık daha fazla taviz vermesi gerekmez" dedi.Petro, 'ABD'nin olası bir Venezüella işgaline Kolombiya'nın destek vermeyeceğini' belirterek şunları kaydetti:Bu arada Petro, başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da ABD'nin geçici diplomatik temsilcisi John McNamara ile bir araya geldi.Ne olmuştu?ABD basınına göre Trump, Kolombiya'yı "uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle" suçlamış ve "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda, şimdiye kadarki en kötü başkana sahipler. O, akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli" demişti.Trump, daha önce de Petro'yu "yasa dışı bir uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.ABD yönetimi, eylül ayında Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda" sözlerine ilişkin, "Elbette kontrolden çıktı, ama onun (Trump) kontrolünden! Bir demokraside hükümet, Trump’ın değil, halkın denetimindedir. O, Kolombiya’da kral değil; burada kralları kabul etmeyiz, nokta" yanıtını verdi.
Ülkesindeki özel bir televizyon kanalına konuşan Petro, Trump’ın kendisini "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesi ve ABD ile yaşanan "uyuşturucuyla mücadele" gerilimine değindi. Petro, Trump’ın "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda" sözlerine ilişkin şunları söyledi:
Elbette kontrolden çıktı, ama onun (Trump) kontrolünden! Bir demokraside hükümet, Trump’ın değil, halkın denetimindedir. O, Kolombiya’da kral değil; burada kralları kabul etmeyiz, nokta. Cumhuriyetlerde kimse kral gibi davranamaz. Burada kralların başı kesilir, eğer kral tavrıyla gelirlerse. Ölüm cezası yok, ama mecazi olarak söylüyorum: krallara itaat edilmez ve burada bir kral kimseyi susturamaz. 21. yüzyılda hala bazıları kendilerini kral ya da vali sanıyor ancak cumhuriyetlerde bu mümkün değildir.
'Ulusal egemenliğimizi savunacağız'
Petro, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı tekneleri hatırlatarak, "Karasularımız içinde olup olmadığını araştırıyoruz ancak bize koordinatları vermek istemediler. Peki, buna karşı ne yapmalı? Bir devlet başkanı susup diz mi çökmeli, yoksa insanlığın onuruyla mı konuşmalı? Uluslararası tüm mercilere başvuracağız ve ulusal egemenliğimizi savunacağız" diye konuştu.
ABD ile yaşanan diplomatik gerilimde asla taviz vermeyeceğini dile getiren Petro, "Ben taviz vermeyeceğim, talep edeceğim. Ama eğer Kolombiya zaten her şeyi taviz verdiyse, artık daha fazla taviz vermesi gerekmez" dedi.
Petro, 'ABD'nin olası bir Venezüella işgaline Kolombiya'nın destek vermeyeceğini' belirterek şunları kaydetti:
Bay Trump’ı öfkelendiriyor ki ben Amerikalılara, Kolombiya Ordusu’yla Venezüella’yı işgal etmelerinde destek vermiyorum. Hayır efendim, hangi aptal Kolombiyalının aklına gelir de, kuzenlerinin, yeğenlerinin ve yaklaşık 4 milyon Kolombiyalının bulunduğu bir yeri işgal etmeye yardım etsin? Onları Gazze’de olduğu gibi öldürmeleri için mi?
Bu arada Petro, başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da ABD’nin geçici diplomatik temsilcisi John McNamara ile bir araya geldi.
ABD basınına göre Trump, Kolombiya'yı "uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle" suçlamış ve “Kolombiya kontrolden çıkmış durumda, şimdiye kadarki en kötü başkana sahipler. O, akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli” demişti.
Trump, daha önce de Petro’yu “yasa dışı bir uyuşturucu lideri” olarak nitelendirerek, Kolombiya’ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.
ABD yönetimi, eylül ayında Kolombiya’yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak “sertifikalı ülkeler” listesinden çıkarmıştı.