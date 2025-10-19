https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/abdden-karayiplerde-bir-saldiri-daha-hegseth-goruntuleri-yayinladi-1100308205.html

ABD’den, Karayipler’de bir saldırı daha: Hegseth görüntüleri yayınladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler’de yasa dışı uyuşturucu taşımacılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin, ABD ordusunun hava saldırısıyla vurulduğunu... 19.10.2025, Sputnik Türkiye

Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü hedef alınan geminin Kolombiyalı bir terör örgütüyle bağlantılı olduğunu ve “büyük miktarda uyuşturucu madde” taşıdığını belirtti. Saldırıda gemideki üç kişinin öldüğü, Amerikan güçlerinin ise herhangi bir kayıp vermediği bildirildi.Yedi saldırı düzenlendiBu olay, Trump yönetiminin son dönemde uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere yönelik düzenlediği yedi saldırıdan biri oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir başka saldırı, gemideki herkesin ölmediği ilk operasyon olarak dikkat çekmişti.‘Batı Yarımküre’nin El Kaidesi’Savunma Bakanı Hegseth, uyuşturucu kartellerini “Batı Yarımküre’nin El Kaidesi” olarak nitelendirerek, “Bu örgütler şiddet, cinayet ve terör yoluyla iradelerini dayatıyor, ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor ve halkımızı zehirliyor. ABD ordusu onları terörist olarak görecek; tıpkı El Kaide gibi avlanacak ve yok edilecekler” ifadelerini kullandı.ABD-Venezüella gerilimiABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce CIA’e Venezüella’da operasyon yürütme yetkisi vermiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya baskı uygulamak amacıyla askeri seçenekleri masaya yatırdığını belirtmişti.Trump ayrıca, geçtiğimiz hafta ABD’yi “masum bir Kolombiyalının ölümünden sorumlu tutan” Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile kamuoyu önünde tartışmaya girmişti.Trump,ülkeye yönelik tüm ödemeleri ve yardımları durduracağını duyurdu.

