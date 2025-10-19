https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/abdden-karayiplerde-bir-saldiri-daha-hegseth-goruntuleri-yayinladi-1100308205.html
ABD’den, Karayipler’de bir saldırı daha: Hegseth görüntüleri yayınladı
ABD’den, Karayipler’de bir saldırı daha: Hegseth görüntüleri yayınladı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler’de yasa dışı uyuşturucu taşımacılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin, ABD ordusunun hava saldırısıyla vurulduğunu... 19.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-19T19:57+0300
2025-10-19T19:57+0300
2025-10-19T19:57+0300
dünya
pete hegseth
karayipler
saldırı
abd
donald trump
nicolas maduro
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100308050_63:0:571:286_1920x0_80_0_0_53d17163343accb6ab4396023a7aceb6.png
Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü hedef alınan geminin Kolombiyalı bir terör örgütüyle bağlantılı olduğunu ve “büyük miktarda uyuşturucu madde” taşıdığını belirtti. Saldırıda gemideki üç kişinin öldüğü, Amerikan güçlerinin ise herhangi bir kayıp vermediği bildirildi.Yedi saldırı düzenlendiBu olay, Trump yönetiminin son dönemde uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere yönelik düzenlediği yedi saldırıdan biri oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir başka saldırı, gemideki herkesin ölmediği ilk operasyon olarak dikkat çekmişti.‘Batı Yarımküre’nin El Kaidesi’Savunma Bakanı Hegseth, uyuşturucu kartellerini “Batı Yarımküre’nin El Kaidesi” olarak nitelendirerek, “Bu örgütler şiddet, cinayet ve terör yoluyla iradelerini dayatıyor, ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor ve halkımızı zehirliyor. ABD ordusu onları terörist olarak görecek; tıpkı El Kaide gibi avlanacak ve yok edilecekler” ifadelerini kullandı.ABD-Venezüella gerilimiABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce CIA’e Venezüella’da operasyon yürütme yetkisi vermiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya baskı uygulamak amacıyla askeri seçenekleri masaya yatırdığını belirtmişti.Trump ayrıca, geçtiğimiz hafta ABD’yi “masum bir Kolombiyalının ölümünden sorumlu tutan” Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile kamuoyu önünde tartışmaya girmişti.Trump,ülkeye yönelik tüm ödemeleri ve yardımları durduracağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/kolombiyadan-abdye-sert-suclama-egemenligimiz-ihlal-edildi-1100305969.html
karayipler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100308050_126:0:507:286_1920x0_80_0_0_fde923923d0c341a3f026a70e3f212e6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pete hegseth, karayipler, saldırı, abd, donald trump, nicolas maduro, haberler
pete hegseth, karayipler, saldırı, abd, donald trump, nicolas maduro, haberler
ABD’den, Karayipler’de bir saldırı daha: Hegseth görüntüleri yayınladı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler’de yasa dışı uyuşturucu taşımacılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin, ABD ordusunun hava saldırısıyla vurulduğunu açıkladı.
Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü hedef alınan geminin Kolombiyalı bir terör örgütüyle bağlantılı olduğunu ve “büyük miktarda uyuşturucu madde” taşıdığını belirtti. Saldırıda gemideki üç kişinin öldüğü, Amerikan güçlerinin ise herhangi bir kayıp vermediği bildirildi.
Bu olay, Trump yönetiminin son dönemde uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere yönelik düzenlediği yedi saldırıdan biri oldu.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir başka saldırı, gemideki herkesin ölmediği ilk operasyon olarak dikkat çekmişti.
‘Batı Yarımküre’nin El Kaidesi’
Savunma Bakanı Hegseth, uyuşturucu kartellerini “Batı Yarımküre’nin El Kaidesi” olarak nitelendirerek, “Bu örgütler şiddet, cinayet ve terör yoluyla iradelerini dayatıyor, ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor ve halkımızı zehirliyor. ABD ordusu onları terörist olarak görecek; tıpkı El Kaide gibi avlanacak ve yok edilecekler” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce CIA’e Venezüella’da operasyon yürütme yetkisi vermiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya baskı uygulamak amacıyla askeri seçenekleri masaya yatırdığını belirtmişti.
Trump ayrıca, geçtiğimiz hafta ABD’yi “masum bir Kolombiyalının ölümünden sorumlu tutan” Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile kamuoyu önünde tartışmaya girmişti.
Trump,ülkeye yönelik tüm ödemeleri ve yardımları durduracağını duyurdu.