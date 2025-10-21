https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/izlandada-ilk-kez-sivrisinek-goruldu-1100373180.html

İzlanda'da ilk kez sivrisinek görüldü

İzlanda’da ilk kez sivrisinek görüldü

Soğuk iklimiyle bilinen İzlanda’da ilk kez doğada sivrisinek görüldü.Bilim insanları, başkent Reykjavik’in kuzeyinde yer alan Kjos bölgesinde üç adet Culiseta annulata türü sivrisinek bulduklarını duyurdu. Keşfi yapan doğa meraklısı Björn Hjaltason, 16 Ekim akşamı 'alışılmadık bir sinek' fark ettiğini belirterek, “Hemen ne olduğunu anladım ve yakaladım” dedi.Hjaltason, bulgusunu İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü'yle paylaştı. Kurumdan entomolog Matthias Alfreasson ertesi gün bölgeye giderek iki dişi ve bir erkek sivrisinek daha yakaladı. Bilim insanı, bunun İzlanda’da doğada kaydedilen ilk sivrisinek vakası olduğunu vurguladı. Daha önce yalnızca bir uçağın içinde tek bir sivrisineğe rastlandığını hatırlattı.Kışın barınaklı yerlerde hayatta kalabilen bu sivrisineklerin, uzun ve sert kış koşullarına uyum sağlayabildiği ifade ediliyor. Sivrisineklerin ülkeye nasıl geldiği ise henüz netlik kazanmadı.Uzmanlar, gemilerle ya da yük konteynerleriyle taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Türün kışı atlatıp İzlanda’da kalıcı hale gelip gelemeyeceği ise baharda yapılacak araştırmalarla belirlenecek.

