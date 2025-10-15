https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/sivrisinek-kaynakli-virus-yeniden-ortaya-cikti-6-yil-sonra-ilk-chikungunya-vakasi-tespit-edildi-1100194245.html

Sivrisinek kaynaklı virüs yeniden ortaya çıktı: 6 yıl sonra ilk 'Chikungunya' vakası tespit edildi

Sivrisinek kaynaklı virüs yeniden ortaya çıktı: 6 yıl sonra ilk 'Chikungunya' vakası tespit edildi

New York'ta 6 yıl aradan sonra ilk yerel chikungunya vakası tespit edildi. Sivrisinek kaynaklı bu tropikal virüsün belirtileri, bulaş yolları ve Türkiye'deki durumu haberimizde.

New York Eyaleti Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, chikungunya virüsünün Nassau County’de yaşayan bir kişide tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, virüsün Asya’da, özellikle Çin’de, hızla yayıldığına dikkat çekerken, hastalığın New York’ta 'yerel olarak edinilmiş' olmasının endişe yarattığını bildirdi.Kişinin ağustos ayında ateş ve eklem ağrısı gibi belirtiler göstermeye başladığı, ancak ABD dışına seyahat etmediği açıklandı. Virüsün tam olarak nasıl bulaştığı henüz netlik kazanmadı.'Sivrisinek kaynaklı bulaşma olasılığı yüksek'Nassau County Sağlık Departmanı, hastalığın en olası bulaş yolunun enfekte bir sivrisinek ısırığı olduğunu bildirdi. Ancak bölgede yapılan testlerde sivrisineklerde virüse rastlanmadı.Yetkililer, şu anda bölgesel yayılımın söz konusu olmadığını ve riskin “çok düşük” seviyede olduğunu vurguladı.New York Eyaleti Sağlık Komiseri James McDonald, “Sonbaharın serin havasıyla birlikte sivrisinek aktivitesi azaldı. Şu anda bulaş riski oldukça düşük, ancak halkın dikkatli olması gerekiyor” dedi.Chikungunya virüsü nedir?Chikungunya, Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisineklerle bulaşan bir virüs.Hastalık adını, Tanzanya’da yerel bir dilde “iki büklüm yapan” anlamına gelen kelimeden alıyor.Çünkü virüsün en belirgin semptomu, insanı kıvrandıracak kadar şiddetli eklem ağrıları.Belirtileri neler?Virüs genellikle 3–7 günlük kuluçka döneminin ardından belirtilerini gösteriyor. En sık görülen semptomlar:Çoğu kişi 1 hafta içinde iyileşse de bazı vakalarda ağrılar aylarca sürebiliyor. Hastalık genellikle ölümcül değil, ancak yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda risk artıyor.Türkiye’de hiç görüldü mü?Türkiye’de şu ana kadar yerel chikungunya vakası bildirilmedi. Sağlık Bakanlığı web sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'de nadiren yurt dışı kaynaklı vakalar görülmekte. Uzmanlar, Türkiye’de Aedes türü sivrisineklerin özellikle Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında bulunması nedeniyle “potansiyel risk” olduğunu belirtiyor.Hangi ülkelerde görülüyor?2025 itibarıyla virüs; Çin, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Peru ve bazı Afrika ülkelerinde yaygın. Avrupa’da da sınırlı yerel vakalar bildiriliyor. ABD’de ise 2019’dan bu yana ilk kez yerel bulaş tespit edildi. Çin'de Eylül ayındaki vaka artışı nedeniyle Guangdong eyaletine bağlı Ciangmın şehrinde 3. seviye “halk sağlığı acil durumu” ilan edilmişti.Korunmak mümkün mü?Henüz chikungunya’ya karşı yaygın kullanılan bir tedavi ya da aşı bulunmuyor. Ancak 2024 sonunda Avrupa’da Ixchiq adlı aşının onay aldığı bildirildi. Uzmanlar, kişisel korunma önlemlerinin önemine dikkat çekiyor:

