İstanbul'da 2 metrobüs çarpıştı: Seferler normale döndü
İstanbul'da 2 metrobüs çarpıştı: Seferler normale döndü
Küçükçekmece’de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı. Yenibosna–Sefaköy hattında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve belediye... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
Yenibosna ile Sefaköy durağı arasında ilerleyen iki metrobüsten biri diğerine arkadan çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpan metrobüste yaralanan bir yolcuyu, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü.Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette uzun metrobüs kuyruğu oluştu.Kazada hasar oluşan metrobüslerin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından seferler normalde döndü.
Küçükçekmece’de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı. Yenibosna–Sefaköy hattında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Seferlerde bir süre aksama yaşanırken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Yenibosna ile Sefaköy durağı arasında ilerleyen iki metrobüsten biri diğerine arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpan metrobüste yaralanan bir yolcuyu, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette uzun metrobüs kuyruğu oluştu.
Kazada hasar oluşan metrobüslerin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından seferler normalde döndü.
