https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/istanbul-ankara-ve-izmirliler-dikkat-yagis-gecisleri-olacak-1100361567.html
İstanbul, Ankara ve İzmirliler dikkat: Yağış geçişleri olacak
İstanbul, Ankara ve İzmirliler dikkat: Yağış geçişleri olacak
Meteoroloji yarın için 3 büyük kenti uyardı. Meteoroloji uzmanı Mehmet Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın kısa süreli yağışların etkili olacağını... 21.10.2025
Kurak geçen yazın ardından ülke genelinde yağış beklentisi sürüyor. Meteorolojiden sevindiren haber geldi. 3 büyük şehirde yarın yer yer yağış etkili olacak.Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Doğuda gök gürültülü sağanak bekleniyorÖzdemirci, bu hafta ülke genelinde aralıklı yağışlar beklendiğini ve yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.Perşembe günü içinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini belirten Özdemirci, "Yine Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak şeklinde görülecek." dedi.Özdemirci, aynı bölgelerde aralıklı yağışların cuma günü de devam edeceğini söyledi.3 büyükşehirde hava durumu nasıl olacak? Yarın İstanbul'da çok bulutlu havanın hakim olacağını açıklayan Özdemirci, Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağış geçişi görüleceğini aktardı.İzmir ve Ankara'da da yarın yağış beklendiğini ifade eden Özdemirci, perşembe ve cuma günlerinde ise üç büyük şehirde kısa süreli yağışların görülebileceğini bildirdi.Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların kuvvetli olmayacağını, yalnızca perşembe günü Çanakkale ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
İstanbul, Ankara ve İzmirliler dikkat: Yağış geçişleri olacak

15:23 21.10.2025
Meteoroloji yarın için 3 büyük kenti uyardı. Meteoroloji uzmanı Mehmet Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın kısa süreli yağışların etkili olacağını belirtti.
Kurak geçen yazın ardından ülke genelinde yağış beklentisi sürüyor. Meteorolojiden sevindiren haber geldi. 3 büyük şehirde yarın yer yer yağış etkili olacak.

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğuda gök gürültülü sağanak bekleniyor

Özdemirci, bu hafta ülke genelinde aralıklı yağışlar beklendiğini ve yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.
Perşembe günü içinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini belirten Özdemirci, "Yine Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak şeklinde görülecek." dedi.
Özdemirci, aynı bölgelerde aralıklı yağışların cuma günü de devam edeceğini söyledi.

3 büyükşehirde hava durumu nasıl olacak?

Yarın İstanbul'da çok bulutlu havanın hakim olacağını açıklayan Özdemirci, Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağış geçişi görüleceğini aktardı.
İzmir ve Ankara'da da yarın yağış beklendiğini ifade eden Özdemirci, perşembe ve cuma günlerinde ise üç büyük şehirde kısa süreli yağışların görülebileceğini bildirdi.
Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların kuvvetli olmayacağını, yalnızca perşembe günü Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı: Bugün hava nasıl olacak?
06:44
