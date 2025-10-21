https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/israil-kizilhac-hamastan-2-israilli-esirin-cesedi-daha-teslim-aldi-1100372971.html
İsrail: Kızılhaç Hamas’tan 2 İsrailli esirin cesedi daha teslim aldı
İsrail, Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın, iki İsrailli esirin daha cesedini Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim ettiğini açıkladı. Teslim... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrailli 2 esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini duyurdu. İsrailli esirlerin cesedinin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceği belirtildi.Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etmişti. Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerine ulaşabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. İsrail ise Hamas’ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini öne sürmüştü.
İsrail, Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın, iki İsrailli esirin daha cesedini Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim ettiğini açıkladı. Teslim edilen cesetlerin Gazze’deki İsrail birliklerine ulaştırılması bekleniyor.
