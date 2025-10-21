Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail: Kızılhaç Hamas’tan 2 İsrailli esirin cesedi daha teslim aldı
İsrail: Kızılhaç Hamas’tan 2 İsrailli esirin cesedi daha teslim aldı
İsrail, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, iki İsrailli esirin daha cesedini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim ettiğini açıkladı. Teslim... 21.10.2025
İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrailli 2 esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini duyurdu. İsrailli esirlerin cesedinin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceği belirtildi.Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etmişti. Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerine ulaşabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. İsrail ise Hamas’ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini öne sürmüştü.
i̇srail
gazze
22:45 21.10.2025
© AA / Hamza Z. H. QraiqeaHamas Gazze'deki İsrailli rehineleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı
© AA / Hamza Z. H. Qraiqea
İsrail, Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın, iki İsrailli esirin daha cesedini Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim ettiğini açıkladı. Teslim edilen cesetlerin Gazze’deki İsrail birliklerine ulaştırılması bekleniyor.
İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrailli 2 esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini duyurdu. İsrailli esirlerin cesedinin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceği belirtildi.
Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etmişti. Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerine ulaşabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. İsrail ise Hamas’ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini öne sürmüştü.
JD Vance ve eşi Usha Vance İsrail Ben Gurion Havaıalanı'na iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
JD Vance İsrail’de: Gazze ateşkesi beklediğimden iyi gidiyor
12:49
