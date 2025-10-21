https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/iletisim-baskani-durandan-chp-lideri-ozele-tepki-saygisizlik-hadsizlik-1100371430.html
İletişim Başkanı Duran'dan CHP lideri Özel'e tepki: 'Saygısızlık, hadsizlik'
İletişim Başkanı Duran'dan CHP lideri Özel'e tepki: 'Saygısızlık, hadsizlik'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine tepki gösterdi. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T20:57+0300
2025-10-21T20:57+0300
2025-10-21T20:57+0300
türki̇ye
chp
türkiye
burhanettin duran
iletişim
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
i̇letişim başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103907/55/1039075508_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c2f2782a9185aae3b8fa69033b6c19e5.jpg
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.Siyasetin millete ve ülkeye hizmet etmenin yolu olduğunu vurgulayan Duran, “Tehdit ve nefret diliyle millete rağmen siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır” ifadelerini kullandı. Duran, ''CHP Genel Başkanının 'sizi yargılayacağız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/iletisim-baskani-duran-cumhurbaskanimiz-uluslararasi-arenadaki-tecrubesini-ve-liderligini-bir-kez-1100159713.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103907/55/1039075508_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4bbdfacd99786a990afddd566dba5f9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, türkiye, burhanettin duran, iletişim, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, i̇letişim başkanlığı
chp, türkiye, burhanettin duran, iletişim, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, i̇letişim başkanlığı
İletişim Başkanı Duran'dan CHP lideri Özel'e tepki: 'Saygısızlık, hadsizlik'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Siyasetin millete ve ülkeye hizmet etmenin yolu olduğunu vurgulayan Duran, “Tehdit ve nefret diliyle millete rağmen siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır” ifadelerini kullandı.
Duran, ''CHP Genel Başkanının 'sizi yargılayacağız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır'' dedi.