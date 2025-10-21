https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/iletisim-baskani-durandan-chp-lideri-ozele-tepki-saygisizlik-hadsizlik-1100371430.html

İletişim Başkanı Duran'dan CHP lideri Özel'e tepki: 'Saygısızlık, hadsizlik'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine tepki gösterdi. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.Siyasetin millete ve ülkeye hizmet etmenin yolu olduğunu vurgulayan Duran, “Tehdit ve nefret diliyle millete rağmen siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır” ifadelerini kullandı. Duran, ''CHP Genel Başkanının 'sizi yargılayacağız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır'' dedi.

