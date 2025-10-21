Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/iletisim-baskani-durandan-chp-lideri-ozele-tepki-saygisizlik-hadsizlik-1100371430.html
İletişim Başkanı Duran'dan CHP lideri Özel'e tepki: 'Saygısızlık, hadsizlik'
İletişim Başkanı Duran'dan CHP lideri Özel'e tepki: 'Saygısızlık, hadsizlik'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine tepki gösterdi. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T20:57+0300
2025-10-21T20:57+0300
türki̇ye
chp
türkiye
burhanettin duran
iletişim
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
i̇letişim başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103907/55/1039075508_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c2f2782a9185aae3b8fa69033b6c19e5.jpg
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.Siyasetin millete ve ülkeye hizmet etmenin yolu olduğunu vurgulayan Duran, “Tehdit ve nefret diliyle millete rağmen siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır” ifadelerini kullandı. Duran, ''CHP Genel Başkanının 'sizi yargılayacağız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/iletisim-baskani-duran-cumhurbaskanimiz-uluslararasi-arenadaki-tecrubesini-ve-liderligini-bir-kez-1100159713.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103907/55/1039075508_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4bbdfacd99786a990afddd566dba5f9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, türkiye, burhanettin duran, iletişim, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, i̇letişim başkanlığı
chp, türkiye, burhanettin duran, iletişim, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, i̇letişim başkanlığı

İletişim Başkanı Duran'dan CHP lideri Özel'e tepki: 'Saygısızlık, hadsizlik'

20:57 21.10.2025
Burhanettin Duran
Burhanettin Duran - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Siyasetin millete ve ülkeye hizmet etmenin yolu olduğunu vurgulayan Duran, “Tehdit ve nefret diliyle millete rağmen siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır” ifadelerini kullandı.
Duran, ''CHP Genel Başkanının 'sizi yargılayacağız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır'' dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
TÜRKİYE
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi
13 Ekim, 21:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала