İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi hakkında açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Recep... 13.10.2025, Sputnik Türkiye

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır’da düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi' hakkında paylaşım yaptı.Duran, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi. Bugün Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı Zirve, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu'' dedi.'İki devletli çözümün önemini vurguladı'Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

