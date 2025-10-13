https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/iletisim-baskani-duran-cumhurbaskanimiz-uluslararasi-arenadaki-tecrubesini-ve-liderligini-bir-kez-1100159713.html
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi hakkında açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Recep...
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi' hakkında paylaşım yaptı.Duran, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi. Bugün Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı Zirve, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu'' dedi.'İki devletli çözümün önemini vurguladı'Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
21:40 13.10.2025 (güncellendi: 21:41 13.10.2025)
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi hakkında açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır’da düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi' hakkında paylaşım yaptı.
Duran, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi. Bugün Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı Zirve, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu'' dedi.
'İki devletli çözümün önemini vurguladı'
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye’nin barış, adalet ve insani değerler temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu; kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladı. Türkiye, başından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmektedir. Ülkemiz, Gazze’nin yeniden ayağa kalkması, yaraların sarılması, Filistinli kardeşlerimizin huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesi için sorumluluk almayı sürdürecek; mazlumun yanında, adaletin safında ve barışın öncüsü olmaya devam edecektir