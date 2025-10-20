https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/1100334062.html
Sarkozy yarın, Çakal Carlos'un da kaldığı La Sante Cezaevi'nde hapse girecek
Suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yarın cezaevine girecek. Sarkozy’nin kalacağı hücrenin detayları da netleşti. Detaylar haberde...
2025
Fransa basınında yer alan haberlerde 13 Ekim'de Ulusal Mali Savcılık Ofisi'ne (PNF) giderek hapsedileceği cezaevi ve tarihe ilişkin ayrıntıları öğrenen Sarkozy'nin yarın yerel saatle 09.30'da başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne gireceği bildirildi.
11 metrekarelik pencereli hücre
Cezaevi yönetimi tarafından güvenliği için tek kişilik bir hücreye alınmasına karar verilen Sarkozy, Le Figaro ve La Tribune Dimanche'a yaptığı açıklamada, mahkumiyet şartları için hiçbir talepte bulunmadığını belirtti.
BFMTV ve Le Figaro'nun Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tutukluluğunun başlamasından 4 gün önce 17 Ekim'de Elysee Sarayı'nda Sarkozy ile bir araya
geldi.
İkilinin görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Çakal Carlos’un kaldığı cezaevi
La Sante Cezaevi Fransa’nın başkenti Paris’in 14. arrondissement (Montparnasse civarı) bölgesinde yer alıyor ve,ülkenin en bilinen en yüksek güvenlikli cezaevlerinden biri.
Erkeklere özel yüksek güvenlikli hapishane olan La Sante Cezaevi, zaman içinde birçok tanınmış isme ev sahipliği yaptı:
Bernard Tapie (iş insanı ve eski bakan)
Çakal Carlos (Ilich Ramírez Sanchez-uluslararası suçlu)
Manuel Noriega (Panama’nın eski devlet başkanı)
Paul Touvier (Nazi işbirlikçisi, savaş suçlusu)
Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de görülen Libya davasında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında kararını açıklamıştı. Sarkozy, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı seçim kampanyası finansmanı ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla yargılanıyordu.
Mahkeme, Sarkozy’yi pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarından beraat ettirirken, suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Sarkozy kararı temyize taşısa da, kararın niteliği gereği temyiz süreci tamamlanmadan cezasının infaz edileceği
belirtilmişti.
2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy’nin, 2007 seçim kampanyası için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı mali destek aldığı iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine 2013 yılında soruşturma başlatılmış ve kamuoyunda “Libya davası” olarak bilinen yargı süreci böylece başlamıştı.