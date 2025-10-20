https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/1100334062.html

Sarkozy yarın, Çakal Carlos'un da kaldığı La Sante Cezaevi'nde hapse girecek

Sarkozy yarın, Çakal Carlos'un da kaldığı La Sante Cezaevi'nde hapse girecek

Suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yarın cezaevine girecek. Sarkozy’nin kalacağı hücrenin detayları da netleşti. Detaylar haberde...

Fransa basınında yer alan haberlerde 13 Ekim'de Ulusal Mali Savcılık Ofisi'ne (PNF) giderek hapsedileceği cezaevi ve tarihe ilişkin ayrıntıları öğrenen Sarkozy'nin yarın yerel saatle 09.30'da başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne gireceği bildirildi.11 metrekarelik pencereli hücreCezaevi yönetimi tarafından güvenliği için tek kişilik bir hücreye alınmasına karar verilen Sarkozy, Le Figaro ve La Tribune Dimanche'a yaptığı açıklamada, mahkumiyet şartları için hiçbir talepte bulunmadığını belirtti.İkilinin görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.Çakal Carlos’un kaldığı cezaeviLa Sante Cezaevi Fransa’nın başkenti Paris’in 14. arrondissement (Montparnasse civarı) bölgesinde yer alıyor ve,ülkenin en bilinen en yüksek güvenlikli cezaevlerinden biri.Erkeklere özel yüksek güvenlikli hapishane olan La Sante Cezaevi, zaman içinde birçok tanınmış isme ev sahipliği yaptı:Ne olmuştu?Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de görülen Libya davasında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında kararını açıklamıştı. Sarkozy, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı seçim kampanyası finansmanı ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla yargılanıyordu.Mahkeme, Sarkozy’yi pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarından beraat ettirirken, suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy’nin, 2007 seçim kampanyası için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı mali destek aldığı iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine 2013 yılında soruşturma başlatılmış ve kamuoyunda “Libya davası” olarak bilinen yargı süreci böylece başlamıştı.

