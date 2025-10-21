https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/erdogan-kuveytte-kalici-baris-icin-iki-devletli-cozum-sart-1100364246.html

Erdoğan Kuveyt’te: 'Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart'

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Emiri es-Sabah ile görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Gazze'de kalıcı barış ve ateşkesin... 21.10.2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmesinde, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut işbirliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.'Ateşkesin muhafazası kritik önemde'Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlıyız'Açıklama şöyle devam ediyor: 4 anlaşma imzalandıErdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ve resmi törenle karşılandığı ülkede Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.İmzalanan anlaşmalar şöyle:

