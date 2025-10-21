https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/erdogan-kuveytte-kalici-baris-icin-iki-devletli-cozum-sart-1100364246.html
Erdoğan Kuveyt'te: 'Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart'
Erdoğan Kuveyt’te: 'Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart'
İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Emiri es-Sabah ile görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Gazze'de kalıcı barış ve ateşkesin... 21.10.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmesinde, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut işbirliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.'Ateşkesin muhafazası kritik önemde'Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlıyız'Açıklama şöyle devam ediyor: 4 anlaşma imzalandıErdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ve resmi törenle karşılandığı ülkede Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.İmzalanan anlaşmalar şöyle:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmesinde, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut işbirliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.
'Ateşkesin muhafazası kritik önemde'
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanı'mız, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiğimizi, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.
'Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlıyız'
Açıklama şöyle devam ediyor:
Cumhurbaşkanı'mız, ülkemizin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğimizi belirtti.
Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ve resmi törenle karşılandığı ülkede Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
İmzalanan anlaşmalar şöyle:
Deniz Taşımacılığı Anlaşması
Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı
Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı.