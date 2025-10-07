Türkiye
Ekim'de gökyüzü parlayacak: Draconid ve Orionid meteor yağmurları Türkiye’den izlenebilecek mi?
Ekim'de gökyüzü parlayacak: Draconid ve Orionid meteor yağmurları Türkiye’den izlenebilecek mi?
Ekim, gökyüzü iki meteor yağmuruna ev sahipliği yapacak. 6–10 Ekim’de aktif olacak Draconid meteor yağmuru ve 21'inde zirveye ulaşacak Orionid yağmuru Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek. En iyi gözlem tarihleri haberimizde.
orionid meteor yağmuru
ay
Ekim'de gökyüzü parlayacak: Draconid ve Orionid meteor yağmurları Türkiye’den izlenebilecek mi?

14:43 07.10.2025 (güncellendi: 14:49 07.10.2025)
Abone ol
Ekim ayı, gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir görsel şölen sunacak. 6–10 Ekim arasında Draconid, 21 Ekim’de ise zirveye ulaşacak Orionid meteor yağmuru Türkiye’nin birçok noktasından çıplak gözle izlenebilecek.
Ekim 2025, gökyüzü tutkunları için yılın en hareketli aylarından biri olacak. Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği süper Ay, aynı hafta içinde başlayacak Draconid meteor yağmuru ve ay sonuna doğru zirveye ulaşacak Orionid meteor yağmuru Türkiye’den de izlenebilecek. NASA’nın paylaştığı gözlem takvimine göre, bu üç gökyüzü olayı hava koşulları izin verdiği takdirde ülkenin birçok noktasından çıplak gözle gözlemlenebilecek.

6–10 Ekim: Draconid Meteor Yağmuru

Draconid meteor yağmuru, 6–10 Ekim tarihleri arasında aktif olacak ve özellikle 8 Ekim akşamı gözlem için ideal zaman. Meteorlar, Draco (Ejderha) takımyıldızından çıkıyor ve yavaş hareketleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye’den gözlemlenebilecek:

Akşam saatlerinde ve şehir ışıklarından uzak bölgelerde izlenebilir.
Meteor sayısı saatte 10-20 civarında olabilir; nadiren meteor patlaması gözlemlenebilir.
Draconidler Halley Kuyruklu Yıldızı ile bağlantılı değil, 21P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızından gelir.

21 Ekim: Orionid Meteor Yağmuru zirve yapıyor

Orionid meteor yağmuru, 2 Ekim- 12 Kasım arasında aktif olacak ve zirve 21 Ekim gecesi yaşanacak. Bu meteorlar, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın yörüngesinde biriken parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor.

Türkiye’den izlenebilecek:

Yeni Ay civarına denk gelmesi sayesinde gökyüzü karanlık olacak ve meteor gözlemi ideal olacak.
En iyi gözlem saatleri gece yarısından sabaha kadar.
Saate 20 kadar meteor gözlemlenebilir.
Orion Takımyıldızı yönü takip edilmeli, şehir ışıklarından uzak alanlar tercih edilmeli.

Gözlem için ipuçları

Gözlerinizin karanlığa alışması için 20 dakika bekleyin.
Sıcak tutacak giysiler ve battaniye getirin.
Teleskop veya dürbün gerekli değil; çıplak gözle rahatça izlenebilir.
