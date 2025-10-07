https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/ekimde-gokyuzu-parlayacak-draconid-ve-orionid-meteor-yagmurlari-turkiyeden-izlenebilecek-mi-1099991164.html

Ekim'de gökyüzü parlayacak: Draconid ve Orionid meteor yağmurları Türkiye’den izlenebilecek mi?

Ekim'de gökyüzü parlayacak: Draconid ve Orionid meteor yağmurları Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ekim, gökyüzü iki meteor yağmuruna ev sahipliği yapacak. 6–10 Ekim’de aktif olacak Draconid meteor yağmuru ve 21'inde zirveye ulaşacak Orionid yağmuru Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek. En iyi gözlem tarihleri haberimizde.

Ekim 2025, gökyüzü tutkunları için yılın en hareketli aylarından biri olacak. Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği süper Ay, aynı hafta içinde başlayacak Draconid meteor yağmuru ve ay sonuna doğru zirveye ulaşacak Orionid meteor yağmuru Türkiye’den de izlenebilecek. NASA’nın paylaştığı gözlem takvimine göre, bu üç gökyüzü olayı hava koşulları izin verdiği takdirde ülkenin birçok noktasından çıplak gözle gözlemlenebilecek.6–10 Ekim: Draconid Meteor YağmuruDraconid meteor yağmuru, 6–10 Ekim tarihleri arasında aktif olacak ve özellikle 8 Ekim akşamı gözlem için ideal zaman. Meteorlar, Draco (Ejderha) takımyıldızından çıkıyor ve yavaş hareketleriyle dikkat çekiyor.Türkiye’den gözlemlenebilecek:21 Ekim: Orionid Meteor Yağmuru zirve yapıyorOrionid meteor yağmuru, 2 Ekim- 12 Kasım arasında aktif olacak ve zirve 21 Ekim gecesi yaşanacak. Bu meteorlar, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın yörüngesinde biriken parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor.Türkiye’den izlenebilecek:Gözlem için ipuçları

