https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/ekimde-gokyuzu-parlayacak-draconid-ve-orionid-meteor-yagmurlari-turkiyeden-izlenebilecek-mi-1099991164.html
Ekim'de gökyüzü parlayacak: Draconid ve Orionid meteor yağmurları Türkiye’den izlenebilecek mi?
Ekim'de gökyüzü parlayacak: Draconid ve Orionid meteor yağmurları Türkiye’den izlenebilecek mi?
Sputnik Türkiye
Ekim, gökyüzü iki meteor yağmuruna ev sahipliği yapacak. 6–10 Ekim’de aktif olacak Draconid meteor yağmuru ve 21'inde zirveye ulaşacak Orionid yağmuru Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek. En iyi gözlem tarihleri haberimizde.
2025-10-07T14:43+0300
2025-10-07T14:43+0300
2025-10-07T14:49+0300
yaşam
nasa
orionid meteor yağmuru
dünya
ay
draconid meteor yağmuru
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098560518_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_7276bd34cd6797c641b00ce9c54ae110.jpg
Ekim 2025, gökyüzü tutkunları için yılın en hareketli aylarından biri olacak. Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği süper Ay, aynı hafta içinde başlayacak Draconid meteor yağmuru ve ay sonuna doğru zirveye ulaşacak Orionid meteor yağmuru Türkiye’den de izlenebilecek. NASA’nın paylaştığı gözlem takvimine göre, bu üç gökyüzü olayı hava koşulları izin verdiği takdirde ülkenin birçok noktasından çıplak gözle gözlemlenebilecek.6–10 Ekim: Draconid Meteor YağmuruDraconid meteor yağmuru, 6–10 Ekim tarihleri arasında aktif olacak ve özellikle 8 Ekim akşamı gözlem için ideal zaman. Meteorlar, Draco (Ejderha) takımyıldızından çıkıyor ve yavaş hareketleriyle dikkat çekiyor.Türkiye’den gözlemlenebilecek:21 Ekim: Orionid Meteor Yağmuru zirve yapıyorOrionid meteor yağmuru, 2 Ekim- 12 Kasım arasında aktif olacak ve zirve 21 Ekim gecesi yaşanacak. Bu meteorlar, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın yörüngesinde biriken parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor.Türkiye’den izlenebilecek:Gözlem için ipuçları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/1098561513.html
orionid meteor yağmuru
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098560518_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_1a0ac49ad96ba865f450ef3028d1acb6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
draconid meteor yağmuru, orionid meteor yağmuru, meteor yağmuru türkiye, ekim 2025 gökyüzü, gökyüzü olayları, orionid ne zaman, draconid ne zaman, meteor yağmuru takvimi, meteor yağmuru gözlem
draconid meteor yağmuru, orionid meteor yağmuru, meteor yağmuru türkiye, ekim 2025 gökyüzü, gökyüzü olayları, orionid ne zaman, draconid ne zaman, meteor yağmuru takvimi, meteor yağmuru gözlem
Ekim'de gökyüzü parlayacak: Draconid ve Orionid meteor yağmurları Türkiye’den izlenebilecek mi?
14:43 07.10.2025 (güncellendi: 14:49 07.10.2025)
Ekim ayı, gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir görsel şölen sunacak. 6–10 Ekim arasında Draconid, 21 Ekim’de ise zirveye ulaşacak Orionid meteor yağmuru Türkiye’nin birçok noktasından çıplak gözle izlenebilecek.
Ekim 2025, gökyüzü tutkunları için yılın en hareketli aylarından biri olacak. Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği süper Ay, aynı hafta içinde başlayacak Draconid meteor yağmuru ve ay sonuna doğru zirveye ulaşacak Orionid meteor yağmuru Türkiye’den de izlenebilecek. NASA’nın paylaştığı gözlem takvimine göre, bu üç gökyüzü olayı hava koşulları izin verdiği takdirde ülkenin birçok noktasından çıplak gözle gözlemlenebilecek.
6–10 Ekim: Draconid Meteor Yağmuru
Draconid meteor yağmuru, 6–10 Ekim tarihleri arasında aktif olacak ve özellikle 8 Ekim akşamı gözlem için ideal zaman. Meteorlar, Draco (Ejderha) takımyıldızından çıkıyor ve yavaş hareketleriyle dikkat çekiyor.
Türkiye’den gözlemlenebilecek:
Akşam saatlerinde ve şehir ışıklarından uzak bölgelerde izlenebilir.
Meteor sayısı saatte 10-20 civarında olabilir; nadiren meteor patlaması gözlemlenebilir.
Draconidler Halley Kuyruklu Yıldızı ile bağlantılı değil, 21P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızından gelir.
21 Ekim: Orionid Meteor Yağmuru zirve yapıyor
Orionid meteor yağmuru, 2 Ekim- 12 Kasım arasında aktif olacak ve zirve 21 Ekim gecesi yaşanacak. Bu meteorlar, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın yörüngesinde biriken parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor.
Türkiye’den izlenebilecek:
Yeni Ay civarına denk gelmesi sayesinde gökyüzü karanlık olacak ve meteor gözlemi ideal olacak.
En iyi gözlem saatleri gece yarısından sabaha kadar.
Saate 20 kadar meteor gözlemlenebilir.
Orion Takımyıldızı yönü takip edilmeli, şehir ışıklarından uzak alanlar tercih edilmeli.
Gözlerinizin karanlığa alışması için 20 dakika bekleyin.
Sıcak tutacak giysiler ve battaniye getirin.
Teleskop veya dürbün gerekli değil; çıplak gözle rahatça izlenebilir.